RIO DE JANEIRO "Quero ser um influenciador do bem", diz rapaz que resgatou mãe e bebês de enxurrada no RJ Chamado de 'herói da Baixada', Marcos Vinicius afirma que seu objetivo é que, ao ver os conteúdos que ele está produzindo, as pessoas 'sintam vontade de ajudar o próximo'

Acordar cedo, gravar vídeos, dar entrevista, falar com os admirados, receber homenagens e ainda posar para foto. Essa é a nova rotina de Marcos Vinicius de Souza Vasconcelos que, uma semana depois de resgatar uma mãe e suas duas filhas bebês de um carro que estava sendo arrastado pela enxurrada em Nova Iguaçu, viu a vida mudar de rumo ao se tornar o "herói da Baixada". O jovem, que sonha ser bombeiro, conta que tem plano de virar um "um influenciador do bem". Ele, que já acumula mais de 350 mil seguidores no Instagram, tem preparado conteúdos para conscientizar a população a "fazer o bem e ajudar o próximo".

— Quero ser um influenciador do bem. Quero que as pessoas vejam o meu conteúdo e sintam vontade de fazer o bem e ajudar o próximo — afirma.

De maneira simples e improvisada, Vinicius tem mostrando o dia a dia em casa, chamando cada vez mais a atenção de seus seguidores. O rapaz fechou parceria com influenciadores locais e com a associação de moradores do bairro onde mora, Jardim Nova Era, para arrecadar doações para a população mais vulnerável e ajudar a despoluir o Rio Botas.

— Minha vida mudou para o bem. Me surpreendi com a quantidade de carinho que recebi. Superou minha expectativa. Não achei que teria essa visibilidade toda. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estou tentando lidar com tudo isso sem sair do meu foco. Acho que as pessoas me seguem porque se identificaram comigo. De alguma forma, elas querem ver mais desse herói. Por isso, estamos trabalhando para preparar um conteúdo bom para as pessoas. Conteúdo que incentive as pessoas a fazerem o bem. Vamos divulgar projetos sociais que sejam importantes para ajudar a população — diz o jovem, que ganhará a medalha Mérito Avante Bombeiro, como reconhecimento do Corpo de Bombeiros por seus atos em benefício da comunidade.

Na última quinta-feira, ao ver a casa ser invadida pela água da chuva e perder parte dos móveis e eletrodomésticos, Vinicius decidiu abrir uma vaquinha on-line para recuperar o que foi perdido e ajudar sua família. As doações, que chegaram rápido, já passaram de R$ 110 mil. Todo o dinheiro será usado, segundo o rapaz, para a conclusão das obras e também nos estudos.





— Recebemos proposta de preparatório militar, mas no momento estamos focando nas obras. Depois disso é que vou começar a ver a questão do curso. A obra deve começar na semana que vem. Já devo ter um orçamento na próxima semana. A compra dos móveis também está dentro do orçamento. As coisas estão guardadas na geladeira da minha tia por enquanto. Estou feliz com tudo, apesar de não ter me acostumado. Tento tratar todo mundo com o máximo de carinho — garante.

O rapaz também decidiu encerrar o contrato de trabalho na empresa de logística onde era funcionário temporário há pouco mais de dois meses. A decisão, segundo o rapaz, é para poder investir nos estudos e na carreira de bombeiro.

— Pretendo investir um dinheiro nos meus estudos, me preparar para a prova de bombeiro — diz o jovem, que sonha se tornar bombeiro civil.

Para o menino que nunca saiu de Nova Iguaçu, o céu é o limite. O futuro bombeiro sonha também conhecer novos lugares e revisitar parentes que não vê há mais de cinco anos:

— Minha tia mora em Sergipe. O nome dela é Dulcineia. Ela ajudou a me criar e disse que ficou muito orgulhosa ao ver meu rosto nas manchetes. Espero um dia poder abraçá-la de novo e dizer que tenho orgulho do homem que me tornei.

'Não pretendo me tornar político'

Toda a fama e repercussão do ato heroico de Vinicius trouxe a ele, além da admiração popular, o questionamento sobre sua influência na cidade que há anos sofre com enchentes e alagamentos. O rapaz, que também teve a casa inundada, afirma que não pretende usar a visibilidade para entrar para a política.

— Não quero me tornar político. Quero fazer o bem e ajudar aqueles que sofrem dos mesmos problemas que eu — explica Vinicius, ao citar que foi procurado pelo deputado estadual Daniel Librelon (Republicanos-RJ) e pela Câmera de Vereadores de Nova Iguaçu.

