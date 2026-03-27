Quilombo Lajeado (TO) tem terras consideradas de interesse social
Decreto no Diário Oficial autoriza desapropriação de 2,3 mil hectares
Decreto publicado nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União declara de interesse social, para fins de desapropriação, os mais de 2.355 do território abrangido pelo Quilombo de Lajeado, município de Dianópolis, Tocantins.
O texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a proceder à desapropriação em prol da comunidade quilombola.
A comunidade, basicamente cercada por fazendas, carecia de decretos de interesse social para a desapropriação de imóveis de domínio privado.
Leia também
• UFRPE abre 800 vagas para curso gratuito de formação em Direitos Humanos; veja como se inscrever
• Recife promove Caravana de Direitos no Centro de Referência em Cidadania LGBTI+
• ONU: quase mil defensores dos direitos humanos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2025
A comunidade fica a 350 quilômetros da capital Palmas, o nome Lajeado está relacionado ao córrego de mesmo nome que passa dentro da comunidade. Vivem no local, de acordo com dados 2016, pelo menos 14 famílias.
O decreto n° 12.899/2026 entra em vigor nesta sexta-feira (26).