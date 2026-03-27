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Direitos Humanos

Quilombo Lajeado (TO) tem terras consideradas de interesse social

Decreto no Diário Oficial autoriza desapropriação de 2,3 mil hectares

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Quilombo Lajeado (TO) tem terras consideradas de interesse socialQuilombo Lajeado (TO) tem terras consideradas de interesse social - Foto: quilombolajeado/Instagram

Decreto publicado nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União declara de interesse social, para fins de desapropriação, os mais de 2.355 do território abrangido pelo Quilombo de Lajeado, município de Dianópolis, Tocantins.

O texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a proceder à desapropriação em prol da comunidade quilombola.

A comunidade, basicamente cercada por fazendas, carecia de decretos de interesse social para a desapropriação de imóveis de domínio privado.

 

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A comunidade fica a 350 quilômetros da capital Palmas, o nome Lajeado está relacionado ao córrego de mesmo nome que passa dentro da comunidade. Vivem no local, de acordo com dados 2016, pelo menos 14 famílias.

O decreto n° 12.899/2026 entra em vigor nesta sexta-feira (26).

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