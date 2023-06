Quina de São João: Como Funciona e Como Participar

A- A+

A Quina de São João é um dos maiores sorteios de loteria do Brasil e acontece anualmente próximo ao dia de São João. Em 2023, o sorteio acontecerá no dia 24 de junho e terá um prêmio estimado em R$ 200 milhões. O sorteio é realizado pela Caixa Econômica Federal e pode ser jogado em qualquer lotérica do país ou pela internet.

O prêmio da Quina de São João não acumula, o que significa que se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os jogadores que acertarem quatro números e assim sucessivamente. Em 2022, onze apostas dividiram o prêmio de mais de R$ 195 milhões, sendo quatro bolões e sete apostas simples. Os números sorteados foram 35, 36, 49, 75 e 80. Além disso, mais de duas mil apostas acertaram a quadra e receberam um prêmio de R$ 7.045,11 cada.

O que é a Quina de São João?

A Quina de São João é um sorteio especial da loteria Quina, que ocorre todos os anos próximo ao dia 24 de junho, data em que é comemorado o dia de São João. É um dos maiores sorteios da loteria brasileira, com prêmios que podem chegar a centenas de milhões de reais.

Assim como na loteria Quina regular, o objetivo da Quina de São João é acertar de 2 a 5 números dentre os 80 disponíveis no volante. O prêmio máximo é pago para quem acertar os cinco números sorteados.

A Quina de São João é conhecida por não acumular, ou seja, se ninguém acertar os cinco números sorteados, o prêmio principal é dividido para a faixa de premiação posterior entre os acertadores da quadra (4 números), terno (3 números) ou duque (2 números). Em 2019 o prêmio máximo saiu para quem acertou 4 dezenas.

Para participar da Quina de São João, basta comprar um bilhete em uma casa lotérica ou pela internet, no site das Loterias Caixa. O valor do bilhete varia conforme a quantidade de números escolhidos pelo apostador.

Como apostar na Quina de São João?

Para garantir sua aposta na Quina de São João 2023, vá a uma casa lotérica próxima, marque as dezenas no volante especial do concurso, pague e guarde o bilhete com cuidado.

Se busca comodidade ou está com falta de tempo para ir à lotérica, a Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, oferece atendimento à distância.

A Loteria Aldeota é especializada em bolões de altas dezenas e é referência no Brasil para pagamento de prêmios. Com 17 anos de experiência, já pagou quatro prêmios principais e milhares de quinas, quadras e outras premiações, totalizando mais de 128 milhões de reais.

Jogar em bolões aumenta as chances de ganhar, pois você divide o valor e o prêmio com outros apostadores. Assim, é possível apostar com mais dezenas sem investir muito.

Por exemplo, uma aposta simples na Quina com cinco dezenas tem probabilidade de 1 em 24.040.016 de ganhar. Com a aposta máxima de 15 dezenas, a probabilidade é de 1 em 8.005 para o prêmio principal. Porém, apostar com 15 dezenas sozinho custa R$ 7.507,50. No bolão da Loteria Aldeota, é possível participar de um bolão de 15 dezenas por R$ 202,70 e dividir o prêmio com 50 apostadores.

Na Loteria Aldeota, há bolões da Quina de São João com 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dezenas, a partir de R$ 110,00. São mais de 100 opções de bolões oficiais Caixa disponíveis.

Clique Aqui para entrar em contato com a Loteria Aldeota e garantir o seu bolão.

A Loteria Aldeota atende apostadores de todo o Brasil e, com o serviço Delivery da Sorte, entrega o bolão no seu endereço (consulte a disponibilidade). Você também irá encontrar bolões da Mega-Sena, bolões da Lotofácil e demais Loterias Caixa.

Confira os bolões no site ou no WhatsApp e escolha o que melhor se adequa a você. Com o Bolão CAIXA, você participa da Quina de São João de forma divertida e vantajosa. Boa sorte e que seus números sejam premiados!

Quando é o sorteio da Quina de São João?

O sorteio da Quina de São João é um dos concursos mais aguardados pelos brasileiros. Este ano, o sorteio ocorrerá no dia 24 de junho de 2023, sábado, por volta das 20h, horário de Brasília. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

O prêmio da Quina de São João não acumula, o que significa que se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas, o valor será distribuído entre os acertadores da quadra e assim por diante. O prêmio estimado para este ano é de R$ 200 milhões, o que torna o concurso ainda mais atrativo.

Para participar do sorteio da Quina de São João, é necessário adquirir um bilhete em uma casa lotérica ou pela internet, através do site oficial da Caixa. O valor da aposta mínima é de R$ 2,50 e o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

O resultado da Quina de São João será divulgado logo após o sorteio, tanto no site oficial da Caixa quanto no site da Loteria Aldeota (diariamente você também pode verificar outros resultados das Loterias Caixa como o resultado lotofácil, da mega-sena etc). Os apostadores também podem conferir o resultado da Quina de São João em uma casa lotérica, utilizando o código de barras do bilhete.

Quais são os prêmios da Quina de São João?

A Quina de São João possui 4 faixas de premiação: Quina (5 acertos), Quadra(4 acertos), Terno(3 acertos) e Duque(2 acertos).

O prêmio principal é destinado ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas. Caso não haja nenhum ganhador na faixa principal, o valor é dividido entre as apostas que acertaram quatro dezenas, e assim sucessivamente. A Quina de São João não acumula, ou seja, o prêmio é sempre distribuído em um único concurso.

Os valores dos prêmios podem variar de acordo com o número de ganhadores em cada faixa de premiação. Caso haja mais de um vencedor na faixa principal, o prêmio é dividido entre eles. O mesmo acontece nas demais faixas de premiação.

Para resgatar os valores dos prêmios, os apostadores devem apresentar o bilhete premiado em uma das casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate dos valores é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Os apostadores podem participar da Quina de São João de diversas formas, seja por meio de bilhetes individuais ou bolões. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa.

A Loteria Aldeota possui o serviço de Delivery da Sorte no qual você compra seu bolão oficial Caixa pelo WhatsApp de qualquer lugar do Brasil.

Não perca a chance de concorrer a esse prêmio milionário com a Loteria Aldeota e fique atento aos números sorteados no próximo concurso!

Veja também

saúde Esteatose hepática: conheça os riscos da doença que acometeu Zezé di Camargo