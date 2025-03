A- A+

Quinoa: entenda por que a semente é chamada de 'superalimento' Rica em fibras, proteínas e ômega 3 e cálcio, tem papel importante em diversos mecanismos do corpo

Saborosa e de alto valor nutricional, a quinoa é uma semente ancestral que vem da região andina e, na última década, diante da crescente demanda por alimentos saudáveis, se popularizou e faz parte da alimentação diária em muitas países do mundo. Era um dos alimentos básicos dos antigos incas, que o chamavam de “a mãe dos grãos”. Hoje é idolatrado por seus fãs devido às suas propriedades excepcionais.

— Tudo o que vem da terra, ou seja, que não contém conservantes ou é industrializado, vai trazer mais benefícios. Antigamente comia-se o que se colhia e, como nada continha aditivos ou processos que alterassem a alimentação, protegia-se a saúde — afirma Marcos Apud, da Wellness Coach.

A quinoa vem conquistando cada vez mais adeptos e, aos poucos, ganhou espaço na culinária internacional devido aos seus múltiplos benefícios para a saúde. A nutricionista argentina Estela Mazzei destaca as vantagens de ser isenta de glúten, ideal para celíacos, e indicada para diabéticos por ter baixo índice glicêmico.

A especialista recomenda o consumo de quinoa por atletas, pois o alimento fornece energia a partir de macronutrientes, o que melhora o desempenho e a resistência e, por ser fonte de proteína, mantém a musculatura saudável, de acordo com a nutricionista.

Paralelamente, detalha, por ser rico em fibras, colabora com o bom funcionamento do sistema digestivo e ajuda a processar os alimentos de forma eficaz. Também ajuda a proteger o sistema cardiovascular porque “reduz o nível de colesterol ruim (LDL) no sangue”. Entre suas maiores virtudes está a reparação tecidual.

— A quinoa possui os nove aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho e que são responsáveis por formar e restaurar as estruturas celulares dos músculos, pele, hormônios e enzimas para o metabolismo funcione corretamente — afirma a especialista.

Nesse sentido, Silvina Tasat, nutricionista e membro titular da Associação Argentina de Nutrição, comenta que é uma boa opção “para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, porque pode incorporar proteínas completas presentes na carne”.

Além disso, é um produto nobre para a culinária, já que pode ser combinado em pratos quentes e frios, usada como acompanhamento e até mesmo como ingrediente em receitas doces.

Os fiéis seguidores de um estilo de vida saudável foram rápidos em incorporá-la em seus planos alimentares diários. Um deles, a renomada atriz de cinema Gwyneth Paltrow, recomenda o ingrediente em seu livro “The clean plate: Eat, reset, heal”. Lá, ela dá o passo a passo dos preparos onde inclui a quinoa. Um dos exemplos é uma salada que combina com um mix de legumes cozidos e frango salteado.

Propriedades

Quinoa é um pseudocereal integral. De acordo com Mazzei, esta característica deve-se ao fato de “ter propriedades semelhantes às dos cereais, como trigo, aveia, cevada, centeio e arroz, mas na realidade provém de uma planta diferente”.

Hoje, a quinoa é considerada um “superalimento”, fundamental para a segurança alimentar devido ao seu valor nutricional.

— Ele é rico em macronutrientes, entendidos como a principal fonte de energia, entre eles os carboidratos formados por fibras que regulam o funcionamento digestivo, as proteínas, que dão estrutura aos músculos, e as gorduras poliinsaturadas ômega 3, que contribuem para o bom funcionamento do metabolismo — enumera Mazzei.

Além disso, tem vitaminas do grupo B, essenciais para maior energia, e minerais, como:

Cálcio: atua na estrutura óssea e dentária;

Ferro: contribui no transporte de oxigênio e fortalece o sistema imunológico;

Magnésio: regula o sistema nervoso e os níveis de açúcar no sangue;

Fósforo: está envolvido nas contrações musculares e na sinalização nervosa;

Potássio: chave para a função cardíaca;

Zinco: participa do reparo celular.

Por outro lado, na hora de cozinhá-lo, é preciso levar em conta alguns cuidados:

— É preciso lavar os grãos com bastante água, em uma peneira fina, devido a uma substância chamada saponina. Ela é produzida como proteção natural para não ser atacada por insetos — detalha Tasat, que sugere repetir a lavagem cerca de sete vezes ou “até parar de sair uma espuma branca”. — Caso não sejam lavados, os nutrientes não serão absorvidos — ressalta Mazzei.

Quanto às quantidades, os especialistas consultados detalham que não há uma porção estipulada, pois depende da necessidade energética de cada pessoa e do seu estilo de vida.

Origens

A quinoa vem de uma planta andina do gênero Chenopodium, nativa da área do entorno do Lago Titicaca, localizado ao longo da fronteira andina entre o Peru e a Bolívia.

Achados arqueológicos estimam que data de aproximadamente 3.000 e 5.000 A.C. e estima-se que seu cultivo tenha chegado ao Chile e à Argentina há cerca de 2 mil anos, principalmente nas províncias do Noroeste, Jujuy e Salta, onde é uma marca registrada de sua gastronomia.

Com a chegada dos espanhóis ao território sul-americano, os colonizadores se apropriaram desse grão e rapidamente o distribuíram para fora de sua região, introduzindo-o na Europa e na Ásia.

Atualmente, esse alimento está na moda porque “as pessoas começaram a se conscientizar dos malefícios produzidos pelos alimentos ultraprocessados”, comenta Mazzei, que acrescenta:

— Nessa ânsia de aprender a comer bem para cuidar da saúde e prevenir doenças crônicas, as sementes são as aliadas perfeitas.

Sua relevância é tamanha que a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2013 como o “Ano Internacional da Quinoa” com o intuito de divulgar suas qualidades e aumentar seu consumo.

