Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
chuvas em pernambuco

Quinta-feira (12) será de chuvas moderadas: Apac emite alerta para RMR e Zonas da Mata Norte e Sul

Posicionamento de um Vcan, em associação a confluência dos ventos em baixos níveis, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva

Reportar Erro
Chuva em Pernambuco: Apac emite alerta amareloChuva em Pernambuco: Apac emite alerta amarelo - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

A terça-feira (12) será de chuva em quase todo o estado de Pernambuco. A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo.

Há indicação de precipitações ao longo do dia para a Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul.

Segundo o comunicado, divulgado nesta manhã, o posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), em associação a confluência dos ventos em baixos níveis, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva.

Leia também

• João Campos confirma presença de Lula no Carnaval do Recife neste sábado (14)

• Galo Gigante 2026 sobe na Ponte Duarte Coelho e marca a largada para o Carnaval do Recife; veja

• Ubuntu leva ancestralidade negra às ruas e abre caminhos para o Carnaval do Recife

Ainda de acordo com o aviso, as chuvas esperadas devem apresentar intensidade moderada e pontualmente forte nas regiões citadas.

"A população deve seguir as orientações da Defesa Civil", destacou a Apac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

Em consulta às 7h50, o quadro de monitoramento das chuvas em tempo real aponta que, nas últimas 24 horas, a cidade que mais choveu foi Goiana, na Mata Norte, com 80,2 milímetros.

Na sequência estão Condado, com 51,4 mm, Ilha de Itamaracá, com 41,89, e Itapissuma, com 41,8. O Recife registrou acumulado de 29,08 mm nas últimas 24 horas.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter