A- A+

chuvas em pernambuco Quinta-feira (12) será de chuvas moderadas: Apac emite alerta para RMR e Zonas da Mata Norte e Sul Posicionamento de um Vcan, em associação a confluência dos ventos em baixos níveis, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva

A terça-feira (12) será de chuva em quase todo o estado de Pernambuco. A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo.

Há indicação de precipitações ao longo do dia para a Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul.

Segundo o comunicado, divulgado nesta manhã, o posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), em associação a confluência dos ventos em baixos níveis, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva.

Ainda de acordo com o aviso, as chuvas esperadas devem apresentar intensidade moderada e pontualmente forte nas regiões citadas.

"A população deve seguir as orientações da Defesa Civil", destacou a Apac.

Em consulta às 7h50, o quadro de monitoramento das chuvas em tempo real aponta que, nas últimas 24 horas, a cidade que mais choveu foi Goiana, na Mata Norte, com 80,2 milímetros.

Na sequência estão Condado, com 51,4 mm, Ilha de Itamaracá, com 41,89, e Itapissuma, com 41,8. O Recife registrou acumulado de 29,08 mm nas últimas 24 horas.



Veja também