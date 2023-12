A- A+

CHUVAS Quinta-feira começa com pancadas de chuva no Recife e na RMR; alerta da Apac vale até a noite Segundo a Apac, todas as regiões do Estado podem ter chuvas fortes

A quinta-feira (21), véspera do início do Verão, cujo solstício, que marca a abertura da estação e está previsto para 0h27 de sexta-feira (22), começou com pancadas de chuva no Recife e na Região Metropolitana. O alerta laranja da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) vale até 18h desta quinta para todas as regiões do Estado.

Diversos bairros da capital pernambucana registraram pancadas de chuva nas primeiras horas da manhã. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a chuva em locais como Imbiribeira e Boa Vista e também há relatos de precipitação no Bairro do Recife e em trechos de Jaboatão, como Piedade e Candeias.

A Apac indica que as ocorrências das pancadas de chuvas mais fortes em todas as regiões do Estado são devido à atuação conjunta do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e de um pulso da Zona de Convergência Intertropical (Zcit).

O monitoramento em tempo real da Apac indica que Ribeirão foi a cidade com maior acúmulo de chuvas nas 24 horas contadas até 6h desta quinta-feira, com 48,27 mm. Em Palmeirina, o registro no mesmo período alcançou a marca de 38,21 mm. E em Primavera, o índice ficou na casa dos 31,72 mm.

Na Região Metropolitana, a maior chuva foi em Jaboatão dos Guararapes, com 22,26 mm. No Recife, foi registrada no bairro de Areias, com 16,40 mm.

