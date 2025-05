Quinteto Pernambucano realiza show gratuito em homenagem ao Movimento Armorial e ao frevo

A- A+

O Quinteto Pernambucano realiza, nesta sexta-feira (9), às 18h, um show gratuito na Paróquia de São José, localizada na avenida Duque de Caxias, no Centro de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

A apresentação celebra duas importantes expressões da cultura pernambucana - o Movimento Armorial e o frevo.

O evento também presta homenagem aos 90 anos do maestro Clóvis Pereira Filho, pai do idealizador, violinista e diretor artístico do grupo.

Com um repertório que une músicas do Armorial e do frevo, o Quinteto Pernambucano promete levar ao público uma imersão nas raízes artísticas do estado.

Embora a entrada seja gratuita, os organizadores sugerem a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os donativos serão destinados às ações sociais promovidas pela Paróquia de São José.

