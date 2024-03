A- A+

Região Metropolitana do Recife Quinze estudantes são intoxicados por naftalina em escola no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão Ocorrência foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (21)

Quinze estudantes foram intoxicados por naftalina na Escola Municipal Natividade Saldanha, localizada na rua do Futuro, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



A ocorrência foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (21), de acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta do meio-dia.

Cinco viaturas foram encaminhadas ao local, sendo duas ambulâncias, duas de motoresgate e uma de apoio operacional.



Ao todo, 15 estudantes precisaram de atendimento e foram assistidos no local. Segundo os Bombeiros, as vítimas foram liberadas em seguida com os pais.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e com Polícia Militar para apurar outros detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno até o momento.

