MUNDO Quinze presos após incêndio em boate na Macedônia do Norte matar 59; veja o que se sabe O acidente na Macedônia do Norte começou a partir de artefatos pirotécnicos que atingiram uma espuma de isolamento inflamável e provocaram uma combustão tóxica

Pelo menos 59 pessoas morreram e outras 155 ficaram feridas quando um incêndio irrompeu durante a noite na boate Pulse, na Macedônia do Norte, informou o ministro do Interior do país, Panche Toshkovski, neste domingo. O incêndio — a tragédia nacional mais mortal dos últimos tempos — chocou o pequeno país do sudeste da Europa e trouxe à tona na memória dos brasileiros a tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul.

O acidente na Macedônia do Norte começou a partir de artefatos pirotécnicos que atingiram uma espuma de isolamento inflamável e provocaram uma combustão tóxica. Em 2013, 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas em Santa Maria em caso semelhante.

“A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor das famílias, entes queridos e amigos é imensurável”, escreveu o primeiro-ministro Hristijan Mickoski na rede X.





A polícia deteve 15 pessoas, incluindo o gerente da boate e o filho do proprietário, disse o ministro do Interior. Ele afirmou que a empresa que administrava o clube não tinha licença e que vários ex-funcionários ou funcionários atuais foram presos em conexão com o caso.

“Essa licença — assim como muitas outras coisas no passado na Macedônia — está ligada a suborno e corrupção”, disse Toshkovski. “Mas quero dizer ao público macedônio que, ao contrário de outras vezes, as pessoas que emitem essas licenças ilegais serão identificadas e responsabilizadas por isso.”

O ministro afirmou que cerca de 500 pessoas estavam dentro da boate, apesar de apenas 250 ingressos terem sido vendidos. O incêndio se espalhou pelo clube, localizado na cidade oriental de Kocani, durante um show de música pop. Segundo ele, fogos de artifício fizeram com que o teto pegasse fogo.

Um policial morreu enquanto trabalhava na boate, fiscalizando o local para verificar o uso de drogas ou a presença de menores de idade, disse Toshkovski. A diretora de um hospital em Kocani, Dra. Kristina Serafimova, disse a repórteres que os pacientes feridos tinham entre 16 e 24 anos. Segundo ela, muitas pessoas morreram pisoteadas, enquanto tentavam escapar desesperadamente do incêndio.

— É devastador — disse Goran Georgijev, de 47 anos, que mora a poucos metros da boate, em entrevista por telefone. Ele contou que a filha de seu vizinho, de 17 anos, morreu no incêndio, assim como os filhos de dois amigos seus, de 21 e 22 anos. — Eu nem consigo pegar o telefone para ligar para eles. Não sei o que dizer — disse Georgijev sobre seus amigos e vizinhos.

Ele relatou que costumava frequentar a boate quando era mais jovem e a descreveu como um local mal construído, com o teto coberto de tecido. Ele afirmou ter ouvido um estalo por volta das 3h da manhã, seguido pelo som das sirenes.

O número de mortos pode aumentar. O ministro da Saúde, Arben Taravari, afirmou que 20 pessoas estavam em estado crítico e que alguns pacientes estavam sendo transferidos para hospitais em outros países.

Semelhança com a tragédia da Kiss

O incêndio na boate Pulse guarda semelhanças marcantes com a tragédia da Boate Kiss, no Brasil, em 2013. Nos dois casos, o fogo começou com o uso de pirotecnia em ambientes fechados, incendiando materiais inflamáveis no teto. A rápida propagação das chamas e a intensa fumaça tóxica dificultaram a fuga das vítimas, muitas das quais morreram por asfixia ou pisoteamento.

A superlotação foi outro fator crítico. Na Boate Kiss, havia mais de 1.000 pessoas em um espaço inadequado, enquanto na boate de Kočani, 500 pessoas estavam presentes, apesar da venda oficial de apenas 250 ingressos. A evacuação foi prejudicada pela estrutura inadequada e pela ausência de saídas de emergência eficientes, aumentando o número de vítimas.

Em ambos os países, investigações apontam falhas na fiscalização e indícios de corrupção. No Brasil, a Boate Kiss operava sem os alvarás necessários, e na Macedônia do Norte, autoridades confirmaram que o estabelecimento funcionava sem licença. A concessão irregular de documentos e a negligência de órgãos públicos estão no centro das investigações.

Histórico de tragédias

Para muitos na Macedônia do Norte, um pequeno país de cerca de dois milhões de habitantes que faz fronteira com Albânia, Grécia, Bulgária, Kosovo e Sérvia, o incêndio trouxe lembranças dolorosas de outras tragédias.

Em 2021, um incêndio em um hospital para pacientes com Covid-19 matou pelo menos 14 pessoas. No mesmo ano, 45 pessoas morreram quando um ônibus de turismo macedônio pegou fogo em um acidente. — Todos os anos temos uma tragédia relacionada a incêndios — disse Ognen Janeski, presidente do conselho de ética da Associação de Jornalistas da Macedônia, em entrevista.

Embora as circunstâncias do incêndio na boate ainda sejam incertas, Janeski afirmou que a corrupção oficial tem contribuído para muitos desses acidentes no país. Segundo ele, a população já presume que esse também seja o caso da tragédia mais recente. — Há um sentimento generalizado de luto e frustração entre o público. Ninguém acredita no sistema — afirmou.

Algumas pessoas também traçaram paralelos com a Sérvia em postagens nas redes sociais, disse Janeski. No sábado, mais de 100 mil pessoas protestaram em Belgrado contra a morte de 15 pessoas no ano passado, quando a cobertura de uma estação ferroviária desabou. Muitos atribuíram o desastre a obras malfeitas e corrupção.

O governo da Macedônia do Norte declarou uma semana de luto nacional e ordenou a inspeção de todas as boates nos próximos três dias. “Todos os envolvidos neste trágico evento e que conscientemente contribuíram para colocar vidas em risco serão levados à Justiça e responsabilizados”, afirmou o governo em comunicado.

Incidentes em casas noturnas

O incêndio é um dos vários incidentes fatais ocorridos em casas noturnas ao redor do mundo nos últimos anos. Esses ambientes costumam ser escuros, lotados e barulhentos, o que pode dificultar a evacuação e até mesmo a percepção do perigo.

No ano passado, pelo menos 29 pessoas morreram em um incêndio em uma boate em Istambul. Em 2023, 13 pessoas perderam a vida em um incêndio em um complexo de clubes na Espanha. Em 2015, um incêndio matou pelo menos 27 pessoas na Romênia. Em 2003, um incêndio causado por efeitos pirotécnicos em uma boate em Rhode Island, nos Estados Unidos, matou 100 pessoas.

