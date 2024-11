A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Rabino israelense desaparece nos Emirados Árabes Unidos; autoridades de Israel temem sequestro Segundo a mídia israelense, o rabino Zvi Kogan pode ter sido sequestrado por agentes do Irã

Um rabino israelense que mora nos Emirados Árabes Unidos está desaparecido desde quinta-feira (21) e autoridades israelenses suspeitam que ele pode ter sido sequestrado, em meio a fortes tensões no Oriente Médio por conta da guerra em Israel, Faixa de Gaza e no Líbano.

Segundo a mídia israelense, o rabino Zvi Kogan pode ter sido sequestrado por agentes do Irã. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, reconheceu o desaparecimento dele neste sábado (23).

Autoridades dos Emirados não responderam imediatamente a esclarecimentos, segundo a Associated Press. A mídia estatal nos Emirados Árabes Unidos também não reportou imediatamente o incidente.

"Desde o desaparecimento (de Kogan) uma investigação extensiva foi aberta no país", disse o gabinete do primeiro-ministro. "Agências de inteligência e segurança israelenses estão trabalhando continuamente por preocupação com o bem-estar e a segurança de Zvi Kogan."

Embora o comunicado israelense não tenha mencionado o Irã, os serviços de inteligência iranianos realizaram sequestros no passado nos Emirados Árabes Unidos.

Autoridades ocidentais acreditam que o Irã realiza operações de inteligência nos Emirados Árabes Unidos. Milhares de iranianos moram no país.

Os Emirados Árabes Unidos reconheceram Israel diplomaticamente em 2020. Desde então, os israelenses vêm aos Emirados Árabes Unidos para reuniões de negócios e turismo.

As companhias aéreas dos Emirados têm sido um elo fundamental de Israel com o resto do mundo, já que outras companhias aéreas pararam de voar para o Aeroporto Internacional Ben Gurion em Tel-Aviv em meio às guerras.

