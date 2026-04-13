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Trânsito Rachadura em viaduto de Prazeres, na BR-101, preocupa motoristas Dnit afirma que se trata da junta de dilatação e que situação não representa risco à estrutura

Motoristas que passam pelo viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, estão preocupados com uma rachadura no local. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma grande fissura no concreto da estrutura.

A brecha no asfalto tem feito os condutores passarem com cautela no local, gerando insegurança e aumentando os riscos de acidente. O viaduto fica no km 82 da BR-101, nas proximidades da fábrica da Coca-Cola.

O que diz o Dnit?

Procurado pela Folha de Pernambuco, o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit) esclareceu que a situação se refere à junta de dilatação do viaduto, "a qual não representa riscos à estrutura" da elevado.

Ainda de acordo com o órgão, vem sendo realizados "levantamentos topográficos periódicos em todo o viaduto", de forma temporária, com o objetivo de minimizar a insegurança dos motoristas que precisam passar pelo local.

A autarquia reforça, ainda, que "não há qualquer indicativo de dano estrutural, como fissuração relevante ou perda de capacidade resistente".

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