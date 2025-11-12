A- A+

Prevenção Radar meteorológico reforçará prevenção de desastres e proteção da população no Recife Equipamento será viabilizado em parceria da Prefeitura do Recife com o Governo Federal

Com o objetivo de ampliar a capacidade de monitoramento das chuvas e fortalecer as ações de prevenção de desastres naturais, Recife vai contar com um novo radar meteorológico de banda S. O acordo para a implementação da novidade foi firmado nesta quarta-feira (12), pelo prefeito João Campos e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em Belém, durante a assinatura do protocolo de cooperação entre o ministério e a Prefeitura do Recife, realizada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

O equipamento integrará dados de satélites, sensores geológicos e estações hidrográficas ao Centro de Operações do Recife (COP) e ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em Campinas. O investimento por parte do Governo Federal é de mais de R$ 30 milhões, realizado no âmbito do programa SOS Clima, com contrapartida técnica da Prefeitura do Recife. A tecnologia vai permitir previsões mais precisas e respostas mais rápidas sobre o clima.

“A assinatura deste protocolo representa um passo importante na proteção da nossa população e no uso da ciência a serviço das pessoas. Com o novo radar, teremos mais precisão nas previsões e mais agilidade nas respostas em períodos críticos. Esse é um investimento que salva vidas, protege famílias e fortalece o Recife como referência em prevenção de desastres”, afirmou o prefeito João Campos, durante a COP30.

Além da capital pernambucana, o novo radar vai atender municípios do Litoral Norte, Litoral Sul e Região Metropolitana, cobrindo uma área estratégica para o monitoramento climático do Estado. Será possível dectar e prever eventos extremos com até 72 horas de antecedência, reforçando o sistema de alerta e a capacidade de resposta da Defesa Civil.

A ministra Luciana Santos destacou que o equipamento é uma antiga demanda do Recife e vai consolidar a integração entre os sistemas municipais e federais de prevenção. “Com esse novo radar, vamos garantir uma maior eficácia na precisão das previsões e, com isso, salvar vidas. É um sonho antigo que se concretiza por meio dessa parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura do Recife”, afirmou.

Nos últimos anos, o Recife ampliou a rede de monitoramento hidrometeorológico, reforçou o sistema de alertas preventivos, criou o Centro de Operações do Recife (COP) e desenvolveu soluções como os jardins filtrantes, microbacias de contenção e o programa ProMorar, voltado à redução de riscos em áreas de morro.

“Agradeço ao presidente Lula, à ministra Luciana Santos e a toda a equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia pela parceria. É mais um exemplo de como a integração entre o Governo Federal e a Prefeitura do Recife produz resultados concretos para proteger vidas e preparar a cidade para os desafios climáticos”, reforçou o prefeito João Campos.

