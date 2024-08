A- A+

ANIVERSÁRIO Rádio Folha 20 anos: equipe da Folha de Pernambuco comemora aniversário da emissora Presente na sintonia 96.7 FM e no ambiente digital, a Rádio Folha chega a duas décadas renovando seu compromisso com a informação de qualidade e credibilidade

Dia de festa para a família Folha de Pernambuco! Hoje, sexta (30), foi dia de celebrar os 20 anos de existência da Rádio Folha 96.7 FM, que, ao longo de duas décadas, traz aos ouvintes informação de qualidade, prestação de serviços e a cultura do nosso povo.

Com direito a bolo e discursos, as diversas equipes que fazem a Folha de Pernambuco, do Grupo EQM, cantaram “parabéns” para a aniversariante do dia, inaugurada em 30 de agosto de 2024.



Se somando às demais emissoras de rádio pernambucanas, a Rádio Folha se reinventou ao longo dos anos, acompanhando os avanços tecnológicos, e hoje, além do dial no rádio, ela também é transmitida via web e está presente nas plataformas digitais.

"Todos da Rádio Folha partilham do mesmo espírito de colaboração, de união, e é isso que faz da Rádio ser tão próxima do ouvinte, do internauta. É com muita alegria que parabenizo a todos vocês e é importante destacar a liderança de Marise Rodrigues, que está à frente do jornalismo da Rádio desde sua fundação. Sua experiência, profissionalismo e capacidade de sempre se reinventar impulsionam todos que fazem a equipe da Rádio Folha", destaca a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

Os âncoras Jota Batista e Patrícia Breda | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambucoaqui

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, destacou o cumprimento diário da missão da Rádio Folha.

“A gente chegou até aqui, completando esses 20 anos, com a certeza de que fizemos um bom trabalho, que todos vocês fizeram um bom trabalho. A rádio se afirma, se adequa à tecnologia e a estamos ocupando o nosso espaço”

A diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, lembrou das vocações da Rádio Folha

“A rádio é um veículo de prestação de serviço, de informação à população, e a gente faz isso muito bem, além da valorização da cultura pernambucana. Eu acho que a rádio tem esse diferencial, de reconhecer o que é da gente, da terra, sempre atenta às necessidades do ouvinte, trazendo um pouco de saúde, prestação de serviços como um todo”

Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Mariana Costa também agradeceu à equipe:

“Vocês fazem um belíssimo trabalho. Contem com a gente, vamos juntos construir um novo ciclo de mais 20 anos, atentos aos movimentos, à modernidade, sem perder o essencial e o que a gente sabe fazer de melhor, que é a informação e a notícia de qualidade, de credibilidade, que tem de ser nossa marca, sempre”

O âncora Jota Batista agradeceu e lembrou de todos que já passaram pela Rádio Folha.

“Cada um deixou um pouquinho dessa marca que a gente tem, hoje, de 20 anos (...) Para os que estão hoje, os mais antigos, e para os que estão chegando, eu acho importante dar sequência ao legado da rádio, que novos anos venham pela frente para todos nós, com muita saúde e proteção de Deus”

