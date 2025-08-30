A- A+

Celebração Rádio Folha 96,7 FM celebra 21 anos de existência com destaque para inovação Mês de agosto contou com uma programação especial de distribuição de prêmios para os ouvintes

A Rádio Folha 96,7 FM, pertencente ao Grupo EQM, completa 21 anos de existência neste sábado. A trajetória de mais de duas décadas de serviços prestados à população pernambucana é celebrada com a marca da inovação, uma característica presente desde o início em 2004.

Durante todos esses anos, a Rádio Folha acumula grandes coberturas em eventos importantes como os processos eleitorais, Carnaval, São João e Copa do Mundo.

De acordo com a gerente de Jornalismo e Programação da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues, um marco importante para a rádio é a junção do trabalho jornalístico com uma programação cultural de qualidade.

“A gente mantém até hoje o slogan desde a inauguração, que é ‘informação e música de qualidade’. Eu destaco o jornalismo da rádio, porque a gente conquistou um espaço muito importante na radiodifusão pernambucana e seguimos essa linha de muita qualidade musical para que o público receba o que ele merece receber”, afirmou.

Parte da equipe da Rádio Folha 96,7 FM. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Integração com as redes sociais

A Rádio Folha 96,7 FM está presente com força nas redes sociais. Sempre em busca do que há de novo, a marca é consolidada em diversos meios.

O perfil no Instagram (@radiofolhape), por exemplo, é atualizado com as principais informações do dia.

"Estamos sempre seguindo as atualizações. A gente não pode estar fora das novidades. A gente capacita o pessoal para participar de todas as mudanças que existem na tecnologia", destacou Marise Rodrigues.

Os programas diários com entrevistas são transformados em podcasts nas principais plataformas, além de transmissão pelo canal da Folha de Pernambuco no YouTube.

Uma novidade no mês de aniversário foi a adição de novos quadros na programação do Folha na Tarde, agora apresentado por Simone Ventura.

Diariamente, às 16h30, o Cena Política traz um resumo dos principais fatos políticos do dia com a participação de especialistas.

A programação diária também conta com entrevistas incluindo temas culturais, envolvendo artistas da música, teatro, cinema, dança, literatura, artes plásticas e assuntos gerais.

Os blogs do Portal da Folha de Pernambuco também chegaram à rádio. Às 16h45 das quartas-feiras há o bloco do Folha Pet; às quintas-feiras, no horário das 14h30, tem o de Tecnologia e Games; já às sextas-feiras, às 14h30, acontece o FMotors.

Interação com os ouvintes

Agosto é o mês de aniversário da Rádio Folha 96,7 FM, mas foram os ouvintes que receberam presentes.

No total, dez prêmios foram distribuídos: Air Fryer, aspirador de pó, Alexa, passadeira a vapor, grill e sanduicheira, ventilador de 50 cm, secador, liquidificador, panela elétrica e aspirador robô.

