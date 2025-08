A- A+

COMUNICAÇÃO Rádio Folha traz reforço na equipe e novidades na programação no mês em que completa 21 anos A partir do desta sexta (1º), ouvintes podem conferir novidades

O mês de agosto, quando a Rádio Folha 96,7 FM completa 21 anos, vem recheado de novidades. A partir desta sexta-feira (1º), a emissora terá reforço na equipe de apresentadores e novos programas na grade vespertina.

A radialista Simone Ventura chega para ancorar o programa "Na Playlist", que começa às 14h. O novo formato conta com novidades na plástica e no conteúdo da programação. Ventura, que já é conhecida do público, passou pela rádio em 2010. Ela vem para substituir a veterana Patrícia Brêda que, depois de 12 anos e com a chegada da aposentadoria, decidiu partir para um novo projeto pessoal.

“A Rádio Folha para mim é como uma mãe. A minha vida profissional começou na Rádio Folha. Marise Rodrigues (gerente de Jornalismo e Programação) é um ícone do radiojornalismo pernambucano e me ensinou muito. Eu tenho ela como inspiração. Quando veio o convite para trabalhar aqui, eu fiquei muito surpresa, porque diante de tantas profissionais excelentes, Marise ligou para mim e me fez o convite", relatou Simone Ventura, que volta à emissora depois de quase 15 anos.

O novo reforço do time apresentadores falou sobre a felicidade de retornar à casa que a revelou para o rádio.

"Eu fiquei muito feliz e lisonjeada porque, além de ser uma emissora que eu admiro, é a minha casa e estou ao lado de pessoas que fazem parte da minha trajetória e crescimento profissional. É, mais do que qualquer outra coisa, um presente de Deus", celebrou.

Simone também comentou sobre a expectativa para o novo desafio e o apreço pelos ouvintes da Rádio Folha.

"A proposta veio num tempo em que eu estava com a agenda aberta e a agarrei muito feliz e sem medo, muito segura de que vai dar certo. Minha expectativa é a melhor possível e espero contribuir muito com essa casa, com muito respeito ao jornalismo e ao rádio, que é o que ele merece, além dos nossos queridos ouvintes que acompanham a Rádio Folha há tanto tempo e que têm uma admiração tão grande por ela”, relatou a radialista.

"Minha expectativa é a melhor possível e espero contribuir muito com essa casa", disse Simone.

À grade de programação da tarde serão integrados os conteúdos dos blogs Folha PET, com Maria Priscila Martins, todas as quartas-feiras, às 16h; Tecnologia e Games, com Danielle Santana, às quintas-feiras, 14h30; e FMotors, com a jornalista Marta Souza, todas as sextas, às 14h30. Em agosto, os ouvintes também poderão ganhar prêmios.

Pela manhã, os âncoras Neneo de Carvalho e Jota Batista permanecem levando aos ouvintes as primeiras notícias do dia. Neneo comanda o Folha na Manhã, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30. Jota vem logo em seguida com o "Conexão Notícias", às 10h30. Também permanecem na rádio o programador musical Marcos Aurélio Timbó e o programador comercial Antônio Fernando.

A radialista e jornalista Marise Rodrigues, que é gerente de Jornalismo e Programação da Rádio Folha 96,7 FM, está na emissora desde a primeira transmissão, em 30 de agosto de 2004, após o veículo ganhar concessão educativa e ser integrado ao Grupo EQM. Ela faz um balanço desses 21 anos de história.

“Com o slogan ‘Folha FM: informação e música de qualidade’, se iniciava uma programação com entrevistas de alto nível, noticiários completos, reportagem, radioteatro, além de uma grade musical de MPB, música regional, destacando o forró pé de serra, frevo e o melhor da música internacional", destacou a profissional.

"Ao longo dos anos a grade foi recebendo programas matinais numa linha mais popular, diante da constatação de que atingia um público de A a C. Na sua história, a emissora conquistou o respeito do público e do mercado, respaldada na credibilidade e respeito pelo conteúdo oferecido em grandes coberturas de eventos como eleições, São João, Carnaval, exposição de animais, campeonatos pernambucanos e nacional de futebol, além de Paralimpíadas e Copa do Mundo”, comenta.

Mídias sociais

Com perfil inovador, a Folha FM se inseriu rapidamente na era digital, estando presente nas principais redes sociais, como Instagram e Facebook, além da plataforma de streaming de áudio Spotify entre outros.

Para o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, este novo momento da emissora consolida ainda mais a credibilidade que ela construiu desde a inauguração. É o início de uma nova etapa que promete ser de muito sucesso.

“A atuação da Rádio Folha é relevante e nós compreendemos isso, junto aos formadores de opinião e uma grande massa de ouvintes, com os programas mais populares. Da mesma forma que a gente tem os programas populares, recebemos o vice-presidente da República para entrevistas, bem como senadores, deputados, governadores, prefeitos e toda uma gente que faz o que acontece no mundo político de Pernambuco e do Brasil", destacou.

José Américo também fala ainda sobre a relevância que a rádio possui no cenário local e nacional, unindo os povos e promovendo debates importantes para melhor construção social.

"Nós sabemos da relevância da Rádio Folha e temos uma imensa satisfação em compartilhar com os senhores que nos prestigiam mais uma nova apresentadora que está chegando, e ela é muito bem-vinda. Junta-se ao nosso quadro que é fantástico, batalhador e de luta, para levar a informação mais primorosa aos senhores”, celebra.

Américo reflete sobre a evolução das mídias e da resistência do rádio, que chegou ao Brasil em setembro de 1922 e continua vivo, imediato e conseguiu se adaptar às novas modalidades de comunicação.

“Certo dia ouvi, numa conferência em São Paulo, um inglês dizer que mídia não engole mídia. Quando o rádio apareceu, disseram que ia ‘matar’ o teatro. Quando o cinema apareceu, disseram que ia ‘matar’ o rádio e o teatro. Quando essas modernas formas de comunicação digital apareceram, disseram que estava tudo liquidado, que agora seria tudo no celular. E não é bem assim. Cada plataforma dessa tem a devida importância e tem público para todos. O rádio tem um público indiscutível. Se acontecer, por exemplo, um acidente natural, uma grande chuva que comprometa a vida da cidade, quem primeiro chega lá é o rádio”, frisa.

A editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, viu cada passo dado pela Rádio Folha. Ela reforça o pioneirismo do veículo e aponta que esse é o caminho pelo qual a comunicação deve seguir.

“Desde a criação, a Rádio Folha sempre foi sinônimo de pioneirismo, inovação e conexão com o público. E isso se traduz até hoje, tanto na programação da rádio como também nas redes sociais e nas nossas transmissões via YouTube. Em todas elas nós procuramos imprimir essa marca. É muito importante a conexão com a audiência. Esse aniversário é mais um ano que toda equipe da Rádio Folha FM está de parabéns”, destaca.

Programação popular e inclusiva

Além das atrações citadas no começo da matéria, a Rádio Folha 96,7 FM também traz, diariamente, o ‘Programa do Bocão’ ,com Tarcísio Regueira, a partir das 5h30, incluindo prestação de serviço, cidadania, entrevistas, reportagens e informações sobre temas do cotidiano.

Toda sexta-feira tem o ‘Sextou’, às 13h, com descontração, irreverência e inteligência, reforçando também o compromisso da rádio com o entretenimento local, a partir de assuntos do momento e temas que levam conhecimento aos ouvintes.

Aos sábados, Domingos Sávio vem com o ‘Resgatando a Cidadania’. Como sugere o nome, o comunicador exalta a cultura local na essência. Ele vai ao ar, a partir das 12h. A Rádio Folha FM faz história por ser a única do Recife que transmite uma atração produzida e apresentada por uma pessoa com deficiência visual e traz assuntos de grande interesse social.

