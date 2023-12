Radioatividade é detectada no nariz de trabalhador da fábrica de Fukushima

A- A+

Um trabalhador da central nuclear de Fukushima, no Japão, apresentou um elevado nível de radiação no nariz, informaram as autoridades, num lembrete dos riscos envolvidos na limpeza da instalação que caiu em 2011. Materiais radioativos podem ter tocado o rosto do trabalhador na segunda-feira, quando ele removeu a máscara após terminar o trabalho, disse a operadora Tokyo Electric Power (TEPCO) na quinta-feira.

O funcionário não apresentou efeitos adversos à saúde ou contaminação interna, embora uma avaliação mais completa esteja disponível em janeiro, disse a TEPCO. Foi o segundo incidente deste tipo em três meses, depois de quatro trabalhadores terem sido encharcados em outubro com água misturada com material radioativo, e dois deles terem sido hospitalizados por precaução.





A usina nuclear foi danificada por um poderoso terremoto e tsunami em 2011, que deixou 18 mil mortos. É um dos piores desastres nucleares da história. As operações de limpeza levarão décadas e a parte mais perigosa, a remoção do combustível radioativo e dos detritos dos três reatores, ainda não começou.

Em agosto, o Japão começou a despejar no Pacífico o equivalente a 540 piscinas olímpicas de águas residuais de tratamento acumuladas desde o desastre.

