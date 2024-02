Rafa Justus é submetida a rinoplastia: há riscos da cirurgia em jovens?

A- A+

Rafa Justus, 14 anos, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se submeteu no último sábado a uma rinoplastia. A jovem passou por uma intervenção para corrigir um desvio de septo e “aproveitou” para operar o nariz.

“Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando”, afirmou por meio de suas redes sociais sem mostrar o resultado da operação.

A rinoplastia hoje é uma das cirurgias plásticas mais procuradas entre os jovens que procuram ter um nariz pequeno, fino e arrebitado. A cirurgia é indicada tanto para a correção de imperfeições estéticas, como para o tratamento de desvios funcionais, como casos de narinas ou estruturas ósseas muito grandes, desvios de septo ou desejo de diminuir o tamanho do nariz, com a finalidade de ajudar o paciente a respirar melhor.

Segundo especialistas, a região do nariz é uma área que os profissionais precisam tomar um cuidado extremo, pois é a área que, juntamente com boca e os olhos formam o que os médicos chamam de “triangulo de ouro facial”.

"Ele é o centro da beleza facial. É uma das primeiras coisas que o outro vê em você. Então a escolha de um profissional especializado que saiba fazer o procedimento, que saiba fazer exames para fazer se o rosto do paciente tem indicação para aquele tipo de cirurgia, ou se ela é necessária para atender as expectativas do paciente, é de extrema importância" explica Alexandre Piassi, cirurgião plástico especialista em rinoplastia, em entrevista recente ao GLOBO.

De maneira geral, o procedimento leva cerca de três horas e pode ser feito com anestesia geral ou anestesia local e sedação. A permanência no hospital é curta. Se tudo correr conforme o esperado, o paciente recebe alta entre 12 e 24 horas — mas, muitas vezes, é possível ir para casa no mesmo dia.

Riscos

Segundo a Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face (ABCPF), caso exista um motivo que justifique sua precocidade, a rinoplastia pode ser realizada a partir dos 15 anos de idade. No entanto, estudos sugerem que a idade mínima ideal para fazer o procedimento é aos 17 anos. Isso porque, nessa faixa etária, as estruturas ósseas da face estão quase completamente formadas, sofrendo pouquíssimas alterações no futuro.

Médicos e especialistas afirmam que realizar uma rinoplastia em adolescentes ou crianças que ainda não tenham completado seu desenvolvimento facial pode ser arriscado, podendo causar uma deformação definitiva no rosto do jovem.

Entre os principais riscos do procedimento estão: sangramentos, infecções e reações alérgicas à anestesia. Também é possível que haja dormência no nariz por algum tempo, inchaço e algum dano permanente ao nervo do órgão.

Para quem a rinoplastia é indicada?

Geralmente, a cirurgia é indicada para pessoas que têm o desejo de melhorar algum aspecto na aparência do nariz, ou que sofreram algum trauma (ou infecção) que alterou, definitivamente, o formato de seus narizes. Tiveram algum defeito congênito (como a fissura labial) corrigido quando eram mais novas e desejam refinar os resultados ou aqueles que sentem que o tempo moldou o nariz de uma forma não tão agradável.

Pessoas que sofrem com a sensação contínua de nariz entupido também são indicados para a intervenção cirúrgica. “O cirurgião plástico deve analisar as demandas de cada paciente, mas também tem o dever de alertá-lo que um procedimento cirúrgico nunca deve ser realizado por causa de um modismo”, afirma o cirurgião márcio Teixeira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Selfies X Rinoplastia

Um estudo recente publicado pela Plastic & Reconstructive Surgery, revista da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, revelou que as selfies podem alterar a aparência real das pessoas e, consequentemente, esse seria um dos principais motivos pelo aumento dos jovens na procura por intervenções cirúrgicas, como a rinoplastia.

Para o estudo, médicos fotografaram 30 pessoas de três formas diferentes: com o celular a 30 centímetros de distância (como se o braço estivesse dobrado a 90 graus), com o celular a 45 centímetros (simulando o braço esticado), e com uma câmera digital comumente usada em clínicas de cirurgias plásticas.

Ao comparar as imagens, o trabalho mostrou que o nariz aparece 6,4% mais longo em selfies de 30 centímetros e 4,3% em selfies de 45, se comparado com a câmera digital. Nos autorretratos mais próximos, também foi notada a diminuição de 12% no comprimento do queixo e o aumento da base do nariz, que parece mais larga em relação à largura do rosto.

Veja também

Estados Unidos Câmara dos EUA, de maioria republicana, aprova impeachment de responsável pela fronteira