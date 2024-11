Rafael toca o solo em Cuba como furacão de categoria 3

O furacão Rafael tocou o solo em Cuba como um potente ciclone de categoria 3 na tarde desta quarta-feira (6), em meio a um apagão generalizado, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

"Rafael tocou o solo no oeste de Cuba", indicou o NHC. Rafael chegou com ventos de até 185 km por hora, duas semanas após a passagem do furacão Oscar, que deixou oito mortos na ilha.