A- A+

VISITA Embaixador do Pin For Peace e sobrevivente de ataque do Hamas, Rafael Zimerman visita a Folha Ativista está no Recife para uma série de palestras em ele fala sobre o que passou em Israel em 7 de outubro de 2023

O educador da ONG Stand With Us Brasil e embaixador do Pin For Peace, movimento pela paz, contra o terrorismo e o antissemitismo, Rafael Zimerman, que está no Recife esta semana para visitar algumas escolas e se reunir com autoridades e lideranças pernambucanas, visitou a Folha de Pernambuco na tarde de ontem. O ativista foi recebido pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; e a editora-chefe, Leusa Santos.

Rafael, que estava acompanhado do presidente da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Boris Berenstein, e do coordenador de Comunicação da mesma instituição, Jáder Tachlitsky, é um dos sobreviventes do ataque terrorista realizado pelo Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, no Nova Festival. Zimerman está na cidade para compartilhar, por meio de palestras, a história de resiliência e de superação, inspirando a valorização da vida e a promoção da paz.

Rafael visitou a Folha acompanhado de Boris Berenstein e Jáder Tacklitsky

“Vou em escolas, na sinagoga para falar um pouco do que aconteceu naquele dia e de pós-trauma, que é um assunto importante e muito delicado e para falar sobre paz, que também é importante”, disse Rafael em entrevista à Radio Folha 96,7 antes da visita.

Rafael contou que, durante o ataque, saiu correndo da festa em que estava com um casal de amigos, conseguiram uma carona e se esconderam em um bunker, que acabou sendo invadido pelos terroristas do Hamas. O espaço, concebido para abrigar, no máximo, 15 pessoas foi ocupado por cerca de 40. Desse total, apenas nove saíram vivas. Rafael foi um deles.

O rapaz, hoje com 28 anos, sempre se emociona muito quando faz o relato do que ele chama de "aquele dia fatídico", mas diz que faz bem para ele desabafar. “O que eu aprendi nesses um ano e quatro meses é que se você tem um trauma, se tem algo que te machuque, tem que falar, porque quando guarda para você, uma hora isso explode. [...] É doloroso, machuca, mas você não passa uma vida sem trauma. Terapia ajuda muito e (com isso) também (quero) ajudar o próximo. Quando você fala de seus problemas acaba ajudando o outro também”, justificou.

Veja também