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Ídolo do futebol No REC'n'Play, Raí destaca como experiência na seleção brasileira moldou perfil de liderança Campeão do Mundo em 94 abordou temas como resolução de conflito e perseverança a partir das suas experiências no futebol.

Campeão do mundo em 1994 com a seleção brasileira, o ex-jogador Raí participou do REC'n'Play destacando como o desempenho individual pode contribuir para os resultados de uma equipe.

No museu Cais do Sertão, o antigo capitão e camisa 10 da canarinha abordou temas como liderança, resolução de conflito e perseverança, a partir das suas experiências no futebol.

"Às vezes diante de uma dificuldade a gente desanima no primeiro momento. A grande questão é transformar isso em uma motivação. Isso é uma grande vantagem. Na dificuldade, eu me dedicava ainda mais. Mas sempre treinando, errando e, depois, ganhando confiança", afirmou.

Capitão da seleção brasileira durante os anos de 1991 a 1994, Raí destacou que conviveu, ao longo da carreira, com diferentes perfis de lideranças nos clubes em que atuou e na equipe nacional.

Ex-jogador da seleção brasileira, Raí realiza palestra no REC'n'Play Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O ex-meia citou como exemplo a sua primeira convocação pela seleção brasileira em torneios oficiais, em 1987, quando entrou na lista de jogadores que iriam disputar a Copa América, no Chile.

Na época, o jogador atuava no Botafogo de Ribeirão Preto, na mesma posição do seu irmão Socrates e defendendo o clube que também foi berço da carreira do primogênito. Para ele, apesar das comparações sobre o papel dos irmãos no futebol, cada um nutria uma personalidade diferente.

"Eu era um cara que unia o grupo, amenizava, me dava bem com qualquer tipo de personalidade. Acabou que em um momento eu virei capitão. Sócrates era aquele capitão nato, tinha a simpatia de todo mundo. Mas tem também aquele que é mais exigente, além daquele que se torna capitão por experiência. Todas as equipes que eu trabalhei que tinham diferentes tipos de liderança, foram equipes que vencedoras", ressaltou.

Ao encerrar a carreira no futebol aos 35 anos, Raí relembrou que precisou se reiventar durante a nova fase da vida, e destacou um exemplo que viu em casa vindo do seu pai, que realizou o sonho de ingressar em um curso superior após os 50 anos.

Em 2024, Raí concluiu o mestrado em Políticas Públicas na Sciences Po, Instituto de Estudos Políticos de Paris, e tornou-se presidente do Conselho Curador da Fundação Gol de Letra, sócio-diretor da Raí+Velasco e embaixador do Paris FC.

Ex-jogador da seleção brasileira, Raí realiza palestra no REC'n'Play Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Não existe idade para descobrir o talento. Todo ser humano tem um talento ou uma vocação. [Mas se tem um] aprendizado foi colocar sempre uma meta. O atleta tem essa questão da competitividade. Mesmo depois do fim da carreira, eu preciso estabelecer novas metas, seja no negócio ou na minha carreira", pontuou.

Revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Raí conquistou duas Libertadores, um Mundial de Interclubes e o Campeonato Brasileiro de 1991 pelo São Paulo. Em cinco anos no Paris Saint-Germain, ganhou seis títulos. Pela Seleção Brasileira, foi campeão da Copa do Mundo de 1994.

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