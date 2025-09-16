Ter, 16 de Setembro

FAMÍLIA REAL

Rainha Camilla, com sinusite, não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent

Katharine, duquesa de Kent, o membro mais antigo da família real britânica, morreu na última quinta-feira, aos 92 anos

A rainha, de 78 anos, planeja se juntar ao marido, Charles III, para uma agenda lotada de eventos organizados pela monarquia no Castelo de Windsor para homenagear Trump - Foto: Adrian DENNIS / AFP

A rainha Camilla não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent, agendado para esta terça-feira (16), devido a uma sinusite aguda, anunciou o Palácio de Buckingham horas antes da chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Londres.

A rainha, de 78 anos, planeja se juntar ao marido, Charles III, para uma agenda lotada de eventos organizados pela monarquia no Castelo de Windsor para homenagear Trump e sua esposa, Melania, na quarta e quinta-feira, como parte da visita oficial do presidente dos EUA.

"Com grande pesar, a rainha não comparecerá à missa desta tarde em homenagem à duquesa de Kent (na Abadia de Westminster, às 14h00, horário local, ou 11h00 no horário de Brasília), pois ela está se recuperando de uma sinusite aguda", anunciou um porta-voz do Palácio de Buckingham nesta terça-feira.

Segundo a agência de notícias PA, citando uma fonte próxima à monarquia, Camilla espera estar totalmente recuperada para poder comparecer a todos os eventos da visita de Estado de Trump.

Katharine, duquesa de Kent, o membro mais antigo da família real britânica, morreu na última quinta-feira, aos 92 anos. Ela foi casada com o primo da rainha Elizabeth II, o príncipe Edward, duque de Kent, que continua sendo um membro ativo da família real aos 89 anos.

