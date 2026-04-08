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Julgamento 'Rainha da Cetamina' será sentenciada pela morte de Matthew Perry Jasveen Sangha pode pegar até 60 anos de prisão após se declarar culpada de uma série de acusações

Uma traficante de drogas apelidada de "Rainha da Cetamina", que forneceu a dose que causou a morte do ator de "Friends", Matthew Perry, conhecerá sua sentença nesta quarta-feira (8) em um tribunal da Califórnia.

Jasveen Sangha pode pegar até 60 anos de prisão após se declarar culpada de uma série de acusações, incluindo uma por distribuir cetamina resultando em morte ou lesão corporal grave.

Sangha, cidadã americana e britânica, está sob custódia federal desde agosto de 2024. A mulher, de 42 anos, é uma das cinco pessoas condenadas pela morte do ator, que lutou por décadas contra a dependência de substâncias.

Perry foi encontrado morto aos 54 anos na jacuzzi de sua casa em Los Angeles em outubro de 2023. Uma autópsia revelou altos níveis de cetamina em seu organismo.

Sua morte chocou os fãs de "Friends" e levou a uma investigação policial que desmantelou uma rede de fornecedores e cúmplices, incluindo médicos que atendiam o ator e lucravam com sua dependência.

O médico Salvador Plasencia, que admitiu quatro acusações de distribuição de cetamina nas semanas que antecederam a morte de Perry, foi condenado a 30 meses de prisão no ano passado. Outro médico, Mark Chavez, foi condenado à prisão domiciliar e centenas de horas de serviço comunitário. Ambos entregaram suas licenças para exercer a medicina.

Plasencia comprava cetamina de Chavez e a vendia ao ator a preços exorbitantes. "Imagino quanto esse idiota está pagando", escreveu Plasencia a Chavez em uma mensagem de texto revelada no caso.

Os promotores disseram que Perry pagou mais de US$ 2.000 (R$ 10.320) por um frasco de cetamina, enquanto seus traficantes pagaram apenas uma fração desse valor.

Sangha trabalhou com um intermediário, Erik Fleming, para vender 51 frascos de cetamina ao assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Iwamasa administrou a droga a Perry em diversas ocasiões, incluindo em 28 de outubro de 2023, quando o injetou com pelo menos três doses de cetamina fornecidas por Sangha, o que causou a morte de Perry.

Quando Sangha soube da morte repentina de Perry, tentou encobrir seus rastros. "Apague todas as nossas mensagens", instruiu a Fleming.

Quando os investigadores entraram na casa de Sangha em North Hollywood, encontraram metanfetamina, cetamina, ecstasy, cocaína e tranquilizantes, além de uma máquina de contar dinheiro, balanças e dispositivos para detectar sinais sem fio e câmeras escondidas. Iwamasa e Fleming devem ser sentenciados este mês.



- Dependência -

Sangha se declarou culpada de manter um local relacionado a drogas, de três acusações de distribuição de cetamina e uma de distribuição de cetamina resultando em morte ou lesão corporal grave.

Ela também admitiu ter vendido quatro frascos de cetamina para outro homem, Cody McLaury, de 33 anos, em agosto de 2019. McLaury morreu horas depois de overdose.

"Ela assumiu a responsabilidade por seus atos", disse seu advogado, Mark Geragos, à AFP.

Perry estava tomando cetamina como parte de uma terapia supervisionada para depressão. No entanto, os promotores dizem que ele se tornou viciado na substância, que também possui propriedades psicodélicas.

A sitcom "Friends", que foi ao ar de 1994 a 2004 e acompanhava a vida de seis jovens nova-iorquinos, atraiu uma enorme audiência. O papel de Perry como o sarcástico e infantil Chandler lhe rendeu uma fortuna.

Mas o ator escondia uma luta sombria contra a dependência em analgésicos e álcool. Em 2018, ele precisou passar por diversas cirurgias após sofrer uma perfuração no cólon relacionada ao uso de drogas.

Em seu livro "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends", Perry relatou ter passado por programas de desintoxicação dezenas de vezes.

"Estou praticamente sóbrio desde 2001", escreveu Perry. "Com exceção de cerca de sessenta ou setenta pequenos contratempos."

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