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AVC 'Rainha dos cravos', Sandra Lee revela AVC durante gravação de programa Dermatologista interrompeu filmagens após sintomas no set; recuperação incluiu dois meses de tratamento e alerta sobre sinais da doença

A dermatologista americana Sandra Lee, conhecida como “rainha dos cravos”, revelou que sofreu um AVC enquanto gravava seu programa de TV, em novembro de 2025. O episódio aconteceu durante as filmagens da série "Dr. Pimple Popper: Breaking Out" e levou à interrupção temporária da produção.

Segundo a médica de 55 anos, os primeiros sinais surgiram no set, quando ela começou a se sentir mal, com suor excessivo e sensação de fraqueza.

— Eu achei que fosse uma onda de calor — relatou. Horas depois, os sintomas se agravaram, incluindo dificuldade para falar, perda de força em um lado do corpo e problemas de coordenação.

O diagnóstico foi confirmado após exames de imagem, que identificaram um AVC isquêmico — tipo causado pela obstrução do fluxo sanguíneo no cérebro.

— Foi um choque. Como médica, eu não podia negar que estava com a fala arrastada, que estava com fraqueza de um lado do corpo, mas pensei: ‘Isso é um sonho, certo?’. O que essencialmente aconteceu é que tive uma parte do meu cérebro que morreu — disse Sandra.

A condição afetou especialmente o lado esquerdo do corpo e trouxe impactos diretos na fala e na coordenação motora — habilidades essenciais para sua atuação como cirurgiã dermatológica. Após o episódio, Lee interrompeu as gravações por cerca de dois meses para se dedicar à reabilitação, que incluiu fisioterapia e terapia ocupacional.

De acordo com a própria médica e especialistas que a acompanham, fatores como estresse, pressão alta e colesterol elevado contribuíram para o quadro. Mesmo após retomar o trabalho, ela relatou dificuldades iniciais e medo de voltar a realizar procedimentos.

Agora em recuperação, Lee afirma que decidiu tornar o caso público para alertar sobre os sinais do AVC e a importância de buscar ajuda imediata.

— Você percebe que precisa prestar atenção na sua saúde — afirmou.

A nova temporada do programa está prevista para estrear ainda em abril, marcando o retorno da dermatologista após o susto.

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