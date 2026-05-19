Rainha Margrethe, ex-monarca da Dinamarca, recebe alta do hospital
Muito popular entre os dinamarqueses por modernizar sutilmente a monarquia, ela enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos
A rainha Margrethe, ex-monarca da Dinamarca, de 86 anos, recebeu alta do hospital depois de passar por um procedimento de angioplastia na semana passada, informou o palácio nesta terça-feira (19).
A rainha, que abdicou em 2024 e cedeu o trono ao seu filho mais velho, Frederik, passou por “uma dilatação com balão de uma artéria coronária” no principal hospital de Copenhague, o Rigshospitalet, informou o palácio real na sexta-feira.
“Sua Majestade, a rainha Margrethe, recebeu hoje alta do Rigshospitalet e retornará ao Palácio de Fredensborg”, informa um comunicado real.
Leia também
• Ebola: tudo que se sabe sobre a emergência de saúde internacional que já causou 80 mortes
• "Escandalosa" e "bizarra": imprensa internacional repercute substituição errada de Neymar
• Selton Mello estará em novo filme internacional com atrizes de "Ruptura" e "Valor Sentimental"
Muito popular entre os dinamarqueses por modernizar sutilmente a monarquia, ela enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos.
Durante muito tempo, a rainha afirmou que nunca abdicaria, mas uma cirurgia na coluna em 2023 fez mudar de ideia.