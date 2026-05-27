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Rainha Sônia da Noruega é internada por problemas cardíacos

Os médicos recomendaram a Sônia uma semana afastada de suas atividades como rainha

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Rainha Sônia da Noruega recebeu um marca-passo em janeiro de 2026Rainha Sônia da Noruega recebeu um marca-passo em janeiro de 2026 - Foto: Tore Sætre / Wikimedia

A rainha Sônia da Noruega, de 88 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira (27) devido a problemas cardíacos, anunciou o Palácio Real do país escandinavo.

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Os médicos recomendaram a Sônia uma semana afastada de suas atividades como rainha devido a uma fibrilação atrial e insuficiência cardíaca.

Nesta quarta-feira, ela foi internada pelos mesmos motivos cardíacos no Hospital Nacional de Oslo, onde permanecerá "alguns dias" em observação, segundo informou o Palácio em comunicado.

A rainha recebeu um marca-passo em janeiro, após sofrer uma fibrilação durante uma excursão de esqui.

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