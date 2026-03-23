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Agreste Raio atinge subestação em Belo Jardim, e clarão assusta moradores; cidade registra 85 mm de chuva Imagens que circulam nas redes sociais monstram o momento em que o local é atingido

Um raio atingiu uma subestação da Neoenergia em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, e deixou moradores da cidade momentaneamente sem energia elétrica nesse domingo (22).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o local é atingido, e um clarão é registrado no céu, assustando pessoas que se abrigavam da chuva.

Além do que atingiu a subestação, outros raios foram vistos em diferentes pontos da cidade, que também registrou muita chuva nesse domingo (22).

Segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Belo Jardim registrou 85,4 milímetros e foi o município onde mais choveu nas últimas 24 horas. Os dados foram verificados às 11h50 desta segunda-feira (23).

A Neoenergia Pernambuco confirmou que uma descarga atmosférica atingiu a Subestação Belo Jardim e acionou, de forma automática, o sistema de proteção da unidade.

Informou, ainda, que o mecanismo é projetado para preservar a integridade da rede elétrica e garantir a segurança dos clientes.

"O fornecimento de energia foi interrompido por aproximadamente um minuto, tempo necessário para que o sistema de autorreligamento restabelecesse o serviço com plena normalidade", informou a Neoenergia.

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