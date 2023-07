A- A+

Suíça Raio cai duas vezes no mesmo lugar na Suíça e atinge policiais que socorriam vítimas Apesar do susto, agentes não se feriram gravemente e conseguiram resgatar homem de 51 anos e adolescente de 16 atingidos por descarga elétrica pouco antes

Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar? na região conhecida como Cantão de Friburgo, na Suíça, não foi bem assim que aconteceu. Na manhã da sexta-feira (21), um piloto de helicóptero e um policial estavam em missão para socorrer duas vítimas de um raio, quando acabaram também atingidos. As informações são das autoridades suíças e foram publicadas pelo jornal The Guardian.

O primeiro raio atingiu, por volta das 8h30 da manhã, um homem de 51 anos e um adolescente de 16 que trabalhavam no campo. O mais velho teve ferimentos mais graves. Ambos receberam assistência da ambulância e do helicóptero de resgate antes de serem levados ao hospital.

Mas antes disso, durante a intervenção, um policial e o piloto do helicóptero que fez o resgate também acabaram atingidos por um raio – no mesmo lugar.

"Felizmente, eles não ficaram feridos e puderam ser atendidos no local pelo pessoal da ambulância", informou uma autoridade.

Na mesma região, uma mulher de 27 anos já havia ficado gravemente ferida recentemente após também ter sido atingida por um raio.

Veja também

CRIME Chacina da Candelária: vítimas são lembradas após 30 anos do crime