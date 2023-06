Raio de Sol é a grande campeã do concurso de quadrilhas do São João de Jaboatão

A- A+

O São João de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), não só começou, como também já rendeu premiados. Este foi o caso da Quadrilha Raio de Sol, que venceu o Festival Owthyn na Roça após competir com mais 22 grupos pelo título.

Realizado no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro, no Polo Jaboatão Centro, os grupos artísticos se apresentaram de sexta (9) a domingo (11). Por ser a primeira colocada, a Raio de Sol conquistou o prêmio máximo de R$ 5 mil. Já as quadrilhas Lumiar - vice-campeã - recebeu R$ 3 mil, enquanto a Dona da Roça - que ficou com a terceira colocação - levou R$ 2 mil.

Após o anúncio da vitória, o prefeito Mano Medeiros destacou a importância de incentivar a cultura e os artistas locais. "É com muita alegria que estamos realizando uma programação junina descentralizada, com polos espalhados em todas as regionais e 90% das atrações compostas por artistas da terra. A ideia é levar diversão e comodidade para que a população não precise se deslocar para outros bairros", revelou.

Festival de quadrilhas juninas de Jaboatão

Jaboatão receberá ainda, entre os dias 28, 29 e 30 de junho, mais um festival de quadrilhas juninas. Desta vez, o grupo vencedor levará a premiação de R$ 13 mil e a vice-campeã ganhará R$ 9 mil. Serão pagas ainda premiações de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 3 mil às 3ª, 4ª e 5ª colocadas, respectivamente.

Além do concurso, que será realizado no Parque da Cidade, no Polo Prazeres, a programação contará com shows para o público. As festividades ficarão por conta dos artistas: Allan Carlos, Emerson 7K, Forró Kabra Bão, Forró Balançar, Gel e Seus Manos e Cheyla Vem Swingar.



