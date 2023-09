A- A+

TRAGÉDIA Raio mata duas pessoas em praia no México; veja vídeo Um grupo de pessoas passeava na faixa de areia a poucos metros do mar quando o raio caiu sobre eles

Um homem e uma mulher morreram após serem atingidos por um raio enquanto caminhavam na praia de Maruata, em Michoacán, no México.

O incidente fatal aconteceu durante uma tormenta nessa praia bastante frequentada por turistas, que fica no munícipio de Aquila. Um grupo de pessoas passeava na faixa de areia a poucos metros do mar quando o raio caiu sobre eles.

O caso, que aconteceu na última sexta-feira (14), foi registrado em vídeo, que impressionou as redes sociais.

A descarga elétrica atingiu diretamente a cabeça de uma mulher, que morreu na hora. Perto dela estava um homem que sofreu diversas queimaduras e foi encaminhado a um hospital local. Ele, no entanto, também morreu.

Uma terceira vítima ficou com sequelas por causa do impacto do raio. As duas vítimas fatais foram identificadas como sendo Elvia de Jesús, uma turista de 33 anos, e Félix, um vendedor de artesanato.

O prefeito de Aquila, José María Valencia, confirmou a identidade das vítimas e lamentou o ocorrido.

