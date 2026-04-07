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CHUVAS Raios danificam rede de distribuição da Neoenergia e bairros do Recife ficam sem energia; veja vídeo Uma parte dos moradores dos bairros de Tejipió, Zona Oeste do Recife, e do Ibura, Zona Sul, permanece sem energia na manhã desta terça-feira (7)

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Raios atingiram uma rede de distribuição da Neoenergia Pernambuco, além de uma subestação da AXIA, na noite dessa segunda-feira (6), em meio às fortes chuvas que atingem a região.



Por conta do incidente, uma parte dos moradores dos bairros de Tejipió, Zona Oeste do Recife, e do Ibura, Zona Sul, permanece sem energia na manhã desta terça-feira (7), segundo a Neoenergia.



Em vídeo que circula nas redes sociais e foi compartilhado com a reportagem da Folha de Pernambuco, é possível ver um clarão e um grande barulho de explosão no momento do incidente. No registro, moradores se mostram assustados com a situação.

De acordo com a Neoenergia, equipes técnicas das empresas envolvidas estão no local desde a madrugada "trabalhando de forma contínua para restabelecer o serviço".



"Devido à intensidade do impacto, os equipamentos foram severamente danificados, exigindo substituição completa, além da reconstrução de parte da rede elétrica", completou, por meio de nota.



A previsão atual da Neoenergia é de que o serviço seja concluído no final da manhã desta terça para o reestabelecimento do fornecimento de energia para os bairros.

Alerta vermelho

O caso aconteceu em meio às fortes chuvas que atingem Pernambuco desde segunda-feira. Nesta Terça (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido também para a quarta-feira (8).



Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período.

Vale ressaltar que o próprio Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta vermelho de chuvas intensas para as mesmas regiões nesta terça. O aviso de "grande perigo" prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Há ainda "grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", segundo o Instituto.

Em meio aos alertas, a população já vive na pele os transtornos causados pelas chuvas. No Recife, por exemplo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um desabamento da parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro, na noite dessa segunda.



Orientações de segurança

Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.

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