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CHUVAS Raios deixam condomínio e mais pontos em Camaragibe sem energia em noite de chuvas; veja vídeo Caso aconteceu na noite de quinta-feira (23), em meio às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) e outras áreas do estado

Raios atingiram um condomínio na Via Coletora 2, no bairro de Santa Mônica, em Camaragibe, e deixaram alguns locais no entorno sem energia. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (23), em meio às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) e outras áreas do estado.

Em vídeo compartilhado com a reportagem, é possível ver o momento que a descarga elétrica atingiu o local. Um clarão pode ser visto no momento do impacto do raio, seguido por um apagão do condomínio.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, o "sistema elétrico atuou conforme projetado, realizando religamento automático da rede de distribuição e normalizando o fornecimento de energia em menos de três minutos". Segundo a companhia, esse apagão ficou concentrado apenas no entorno do condomínio.

Já na manhã desta sexta-feira (24), a Neoenergia informou que "equipes seguem em campo com a inspeção do circuito, com o objetivo de identificar eventuais impactos causados pela descarga atmosférica".

Chuvas em Camaragibe

De acordo com o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 24h, o maior acumulado em Camaragibe foi de 63,8 mm. Também há registros de alagamentos na cidade. Houve ainda o desabamento de um muro, também no bairro de Santa Mônica, que deixou dois feridos.

O município, assim como todos da Região Metropolitana, segue em alerta laranja de chuvas moderadas a fortes até às 13h desta sexta-feira (24).

"Equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas de risco e orientam a população a acionar o órgão em caso de novas ocorrências relacionadas às chuvas", recomendou a prefeitura. "Em caso de intensificação das chuvas, moradores de áreas de risco procurem abrigo temporário em residências de parentes ou amigos localizadas em áreas seguras. Já aqueles que vivem em locais sem risco devem evitar deslocamentos desnecessários. Também é recomendado não tentar atravessar vias ou pontos alagados, devido ao perigo de acidentes", completou.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Camaragibe segue em regime de prontidão e pode ser acionada pelo telefone (81) 9 9945-3015.

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