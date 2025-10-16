Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AVIAÇÃO

Raios podem isentar companhias aéreas de compensação, diz tribunal da UE

Justiça europeia afirma que o impacto de um raio em um avião pode ser considerado uma "circunstância extraordinária"

Reportar Erro
Raios podem isentar companhias aéreas de compensação, diz tribunal da UERaios podem isentar companhias aéreas de compensação, diz tribunal da UE - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O máximo tribunal da União Europeia decidiu nesta quinta-feira (16) que o impacto de um raio em um avião pode ser considerado uma "circunstância extraordinária", o que poderia isentar as companhias aéreas de pagar compensações por atrasos prolongados ou cancelamentos.

O caso foi encaminhado por um tribunal austríaco ao Tribunal de Justiça da União Europeia, após um passageiro solicitar uma indenização à Austrian Airlines.

O viajante chegou com mais de sete horas de atraso à Áustria vindo da Romênia, depois que o avião em que deveria viajar foi atingido por um raio e teve que ser substituído.

Leia também

• Justiça europeia estima que cachorros têm mesmo valor que bagagem comum em voos

• Avião em que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência no Reino Unido

• Voo da Azul é cancelado quatro vezes, e passageiros ficam sem comer e têm hotel negado em Madri

"O impacto de um raio constitui uma circunstância extraordinária que pode liberar a companhia aérea da obrigação de pagar compensação (...) quando resulta em inspeções de segurança obrigatórias", afirmou o tribunal em um comunicado.

No entanto, indicou que cabe ao tribunal austríaco avaliar se a companhia aérea adotou "todas as medidas razoáveis" para evitar tal circunstâ

Reportar Erro

Veja também

Newsletter