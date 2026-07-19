Rajadas de vento e chuvas intensas causam estragos e deixam desalojados no Rio Grande do Sul
Região já estava sob previsão de uma sequência de temporais, um cenário que reflete a influência do El Niño
Desde sexta-feira, 17, diversas cidades do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas, que passaram dos 90 km/h, segundo boletins da Defesa Civil do Estado.
A região já estava sob previsão de uma sequência de temporais, um cenário que reflete a influência do El Niño, somada à combinação de uma área de baixa pressão, uma frente fria e o transporte de umidade favorecido pelo próprio fenômeno.
Vendaval passou dos 90 km/h
No sábado, 18, as rajadas de vento chegaram a 97,9 km/h em Santa Vitória do Palmar, seguidos de Aceguá com rajadas de até 82,1 km/h, Herval, 78,8 km/h e Santa Maria, com ventos de 77 km/h. No domingo, 19, a velocidade dos ventos reduziu em todas as cidades.
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Os municípios que tiveram os maiores volumes de precipitação, nas últimas 12 horas, foram Quaraí (60,8 mm), Jaguarão (48,5 mm), Rosário do Sul (40 mm) e Uruguaiana (35,4 mm).
Ainda segundo informações da Defesa Civil, dez pessoas estão desalojadas nas cidades de Cerro Branco (duas), Alegrete (cinco) e São Borja (três).
Mais de 20 cidades reportaram danos que incluem quedas de telhados e árvores, além de desabastecimento de energia elétrica e água. No último boletim, divulgado na manhã deste domingo, os municípios que tiveram problemas estruturais após as chuvas e rajadas de vento foram:
. Aceguá
. Agudo
. Alegrete
. Arroio Grande
. Bagé
. Cerro Branco
. Gramado
. Jaguari
. Novo Cabrais
. Paraíso do Sul
. Pinheiro Machado
. Quaraí
. Santa Maria
. Santa Vitória do Palmar
. Santiago
. Santo Ângelo
. São Borja
. São Francisco de Assis
. São Martinho da Serra
. São Pedro do Sul
. Uruguaiana
Previsão para os próximos dias
A Defesa Civil informou ainda que, para segunda-feira, 20, segue a previsão de tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas, que podem superar os 90 km/h na maioria do Estado.
Há condição para chuva intensa e volumosa em curto espaço de tempo com acumulados variando entre 40 e 100 mm/dia, com pontuais que podem superar os 120 mm/dia, em áreas Noroeste, Centro e Vales.
As rajadas de vento variam entre 60 e 80 km/h. As temperaturas mínimas variam entre 13°C e 22°C, e as máximas oscilam entre 13°C e 27°C.
Por que está chovendo tanto no Rio Grande do Sul?
De acordo com a plataforma Climatempo, são diversos fatores que são responsáveis pelo período de chuva mais intenso no Estado.
. Frente semi-estacionária no Sul do Brasil;
. Formação de uma área de baixa pressão atmosférica;
. Forte transporte de umidade vindo da Região Norte;
. Atmosfera aquecida antes da chegada do sistema frontal;
. Formação de bloqueio atmosférico no Brasil central;
. Início da influência do El Niño, que, como plano de fundo, favorece episódios de chuva mais frequentes e persistentes na região.