Dom, 19 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo18/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
clima

Rajadas de vento e chuvas intensas causam estragos e deixam desalojados no Rio Grande do Sul

Região já estava sob previsão de uma sequência de temporais, um cenário que reflete a influência do El Niño

Reportar Erro
Cenário no RS reflete a influência do El NiñoCenário no RS reflete a influência do El Niño - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Desde sexta-feira, 17, diversas cidades do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas, que passaram dos 90 km/h, segundo boletins da Defesa Civil do Estado. 

A região já estava sob previsão de uma sequência de temporais, um cenário que reflete a influência do El Niño, somada à combinação de uma área de baixa pressão, uma frente fria e o transporte de umidade favorecido pelo próprio fenômeno.

Vendaval passou dos 90 km/h
No sábado, 18, as rajadas de vento chegaram a 97,9 km/h em Santa Vitória do Palmar, seguidos de Aceguá com rajadas de até 82,1 km/h, Herval, 78,8 km/h e Santa Maria, com ventos de 77 km/h. No domingo, 19, a velocidade dos ventos reduziu em todas as cidades.

Leia também

• Incêndio queima 13 mil hectares a 100km ao norte de Madri

• Inmet coloca Pernambuco em alerta para vendaval durante todo o domingo (19)

• Lei aprovada em Santa Catarina autoriza pagamento de R$ 100 por javali abatido a caçadores



Os municípios que tiveram os maiores volumes de precipitação, nas últimas 12 horas, foram Quaraí (60,8 mm), Jaguarão (48,5 mm), Rosário do Sul (40 mm) e Uruguaiana (35,4 mm). 

Ainda segundo informações da Defesa Civil, dez pessoas estão desalojadas nas cidades de Cerro Branco (duas), Alegrete (cinco) e São Borja (três). 

Mais de 20 cidades reportaram danos que incluem quedas de telhados e árvores, além de desabastecimento de energia elétrica e água. No último boletim, divulgado na manhã deste domingo, os municípios que tiveram problemas estruturais após as chuvas e rajadas de vento foram:

. Aceguá

. Agudo

. Alegrete

. Arroio Grande

. Bagé

. Cerro Branco

. Gramado

. Jaguari

. Novo Cabrais

. Paraíso do Sul

. Pinheiro Machado

. Quaraí

. Santa Maria

. Santa Vitória do Palmar

. Santiago

. Santo Ângelo

. São Borja

. São Francisco de Assis

. São Martinho da Serra

. São Pedro do Sul

. Uruguaiana

Previsão para os próximos dias
A Defesa Civil informou ainda que, para segunda-feira, 20, segue a previsão de tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas, que podem superar os 90 km/h na maioria do Estado. 

Há condição para chuva intensa e volumosa em curto espaço de tempo com acumulados variando entre 40 e 100 mm/dia, com pontuais que podem superar os 120 mm/dia, em áreas Noroeste, Centro e Vales. 

As rajadas de vento variam entre 60 e 80 km/h. As temperaturas mínimas variam entre 13°C e 22°C, e as máximas oscilam entre 13°C e 27°C.

Por que está chovendo tanto no Rio Grande do Sul?
De acordo com a plataforma Climatempo, são diversos fatores que são responsáveis pelo período de chuva mais intenso no Estado. 

. Frente semi-estacionária no Sul do Brasil;

. Formação de uma área de baixa pressão atmosférica;

. Forte transporte de umidade vindo da Região Norte;

. Atmosfera aquecida antes da chegada do sistema frontal;

. Formação de bloqueio atmosférico no Brasil central;

. Início da influência do El Niño, que, como plano de fundo, favorece episódios de chuva mais frequentes e persistentes na região.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter