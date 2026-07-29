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TRANSPORTE

Ramal Camaragibe do Metrô do Recife está fechado por problema de energia na subestação Rodoviária

Estações Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe estão sem funcionar

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Ramal composto por quatro estações não abriu às 5h desta quarta-feira (29)Ramal composto por quatro estações não abriu às 5h desta quarta-feira (29) - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife amanheceu fechado nesta quarta-feira (29) por falta de energia.

Com isso, as estações Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe estão sem funcionar.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a subestação Rodoviária, responsável por alimentar o sistema com energia para a circulação dos trens, não está enviando a energização necessária.

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Por esse motivo, o ramal composto pelas quatro estações não abriu às 5h desta quarta-feira, afetando a vida dos cerca de 40 mil usuários.

"Estamos atuando para a normalização da subestação Rodoviária. Informamos ainda que todos os trens da linha Centro estão circulando para Jaboatão", afirmou a CBTU.

Não há previsão para a retomada do serviço de tranporte.

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