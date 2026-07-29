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Metrô

Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após problema no sistema de energia

Estações Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe estavam sem operar no início da manhã desta quarta-feira (29)

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Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após problema no sistema de energia na manhã desta quarta-feira (29)Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após problema no sistema de energia na manhã desta quarta-feira (29) - Foto: Miva Filho/Secom

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife voltou a funcionar por volta das 7h40 da manhã desta quarta-feira (29) após um problema que afetou a subestação Rodoviária, responsável por alimentar o sistema de energia para a circulação dos trens.

Durante a paralisação, que durou quase três horas, as estações Camaragibe, Alto do Céu, Curado, Rodoviária e Cosme e Damião foram afetadas e amanheceram fechadas, o que afetou cerca de 40 mil usuários.

Segundo a CBTU, a subestação não estava enviando a energização necessária, o que causou uma falha de rede elétrica.

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Em nota, a companhia informou que o ramal foi normalizado "após a atuação da equipe de manutenção em conjunto com a operação. Com isso, todas as estações da Linha Centro estão funcionando normalmente".

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