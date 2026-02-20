A- A+

transporte público Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após problema na rede aérea Apesar do retorno, o trecho entre as estações Camaragibe e Rodoviária funciona em via singela

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife voltou a operar depois de ficar sem funcionar por causa de um problema na rede aérea.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a retomada ocorreu às 11h desta sexta-feira (20).

Apesar do retorno, o trecho entre as estações Camaragibe e Rodoviária funcionam em via singela, quando o mesmo trilho é utilizado pelos trens nos dois sentidos.

"Da estação Rodoviária até o final do Ramal Camaragibe, na estação Coqueiral, a operação ocorrerá nas duas vias", ressaltou a CBTU, informando que técnicos na companhia seguem trabalhando no local.

O Ramal Camaragibe foi interrompido às 22h50 da quarta-feira (18) por causa de um problema na rede aérea foi entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião da Linha Centro.

Desde então, os cerca de 35 mil passageiros que utilizam as cinco estações que compõem o trecho - Camaragibe, Cosme e Damião, Rodoviária, Curado e Alto do Céu -, ficaram sem usar o transporte.



