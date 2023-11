Ramal da Arena de Pernambuco tem tráfego proibido para caminhões a partir desta semana; veja

A- A+

Os motoristas que utilizam o Ramal da Arena de Pernambuco, estrada que liga Camaragibe a São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deverão ficar atentos ao trânsito da via nos próximos dias. A obra de duplicação de um viaduto instalado na rota agora altera o trânsito do local. O maior impacto é sobre os veículos de grande porte, atualmente proibidos de acessar a via.

O Ramal da Arena de Pernambuco é uma estrada de cerca de quatro quilômetros de extensão que liga a PE-408, na entrada do estádio, em São Lourenço, à PE-005, em Camaragibe, na altura do Terminal Integrado do município.

O caminho é muito utilizado como atalho por quem sai da Zona Oeste do Recife em direção ao interior do estado, e vice-versa. Com a obra, a equipe de trânsito da Guarda Civil Municipal vai fazer desvios pela UR-7 e o bairro de Viana.

A estrada tem seu tráfego restringido e está interditada nos dois sentidos no ponto da obra de duplicação de um viaduto instalado a um quilômetro da rodovia PE-005, mais conhecida como Avenida Belmino Correia, em Camaragibe.

O tráfego de caminhões e ônibus está proibido em todo o percurso durante a intervenção, prevista para ser concluída em até quatro meses. Os desvios por dentro do bairro de Viana são de ruas estreitas, que não possibilitam manobras de veículos de grande porte.

Até mesmo os carros de passeio vão precisar de atenção, principalmente nos horários de pico, no início da manhã e final de tarde. Em todo o percurso serão instaladas placas de informação.

Dados sobre a obra

As intervenções urbanísticas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) no viaduto do Ramal da Arena servirá para instalar duas faixas de rolamento com largura nove metros, uma outra faixa de sete metros de largura para para BRTs e outra de 1,80 m de ciclofaixa. O viaduto terá dois canteiros centrais , passeios de pedestres e guarda corpo nas extremidades.

