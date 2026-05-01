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transporte Ramal Jaboatão do Metrô do Recife é fechado por alagamento de trilhos Fechamento ocorreu às 12h30 devido ao alagamento dos trilhos entre as estações Coqueiral e Cavaleiro

O Ramal Jaboatão do Metrô do Recife foi fechado por causa das fortes chuvas que atingiram Pernambucano nesta sexta-feira (1º).

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o fechamento ocorreu às 12h30 devido ao alagamento dos trilhos entre as estações Coqueiral e Cavaleiro.



O Ramal Camaragibe não foi afetado e segue funcionando neste feriado do Dia do Trabalhador até 23h.

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, acumula 146,92 milímetros em 24 horas, enquanto o Recife, 167,25 mm, de acordo com os dados de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas de Clima (Apac).

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