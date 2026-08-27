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Mobilidade Ramal Jaboatão do Metrô do Recife é suspenso após falha elétrica em trem Problema aconteceu por volta das 13h15 e ainda não há previsão para a retomada da operação

O ramal Jaboatão da Linha Centro do Metrô do Recife está fora de operação desde o início da tarde desta quinta-feira (27), após uma falha elétrica em uma das composições. O problema ocorreu por volta das 13h15, entre as estações Engenho Velho e Jaboatão.

Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a ocorrência foi provocada por um defeito no disjuntor, causando a interrupção do fornecimento de energia do trem.

A composição permanece parada no local. Equipes técnicas foram mobilizadas para realizar os reparos, mas, até o momento, não há previsão para a retomada do serviço.

Cerca de 18 mil passageiros utilizam diariamente o ramal Jaboatão, que é composto pelas estações Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão.

As operações do ramal Camaragibe, que também pertence à Linha Centro, seguem funcionando normalmente. A Linha Sul do Metrô do Recife também opera normalmente.

Diariamente, cerca de 170 mil passageiros utilizam o Metrô do Recife. O sistema conta com 29 estações distribuídas entre a Linha Centro, formada pelos ramais Jaboatão e Camaragibe, e a Linha Sul.

Plano emergencial de ônibus



Devido ao impacto no transporte dos usuários, principalmente durante o horário de pico da noite desta quinta-feira (27), o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) ativou um plano emergencial, em conjunto com as operadoras Caxangá e Borborema (EME).

A medida prevê a operação de linhas emergenciais para suprir a demanda decorrente da interrupção do ramal Jaboatão.

As linhas acionadas são:

238 – TI Jaboatão/TI Barro

858 – TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro

Além disso, haverá reforço na frota da linha 200 – TI Jaboatão (Parador).

A CBTU divulgou um aviso oficial sobre a ocorrência em seu perfil no Instagram:

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