Mobilidade
Ramal Jaboatão do Metrô do Recife volta a funcionar após paralisação por falha elétrica
Cerca de 18 mil passageiros utilizam diariamente o ramal Jaboatão
O ramal Jaboatão da Linha Centro do Metrô do Recife teve suas funções retomadas na noite desta quinta-feira (27). Fora de operação desde o início da tarde, o veículo sofreu uma falha elétrica em uma das suas composições.
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Cerca de 18 mil passageiros utilizam diariamente o ramal Jaboatão, que é composto pelas estações Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão.
A falha elétrica foi identificada por volta das 13h15, entre as estações Engenho Velho e Jaboatão, e a suspensão do serviço se deu a partir das 16 horas.
Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou o reestabelecimento da via por volta das 20h.