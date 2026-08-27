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Mobilidade

Ramal Jaboatão do Metrô do Recife volta a funcionar após paralisação por falha elétrica

Cerca de 18 mil passageiros utilizam diariamente o ramal Jaboatão

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A falha elétrica foi identificada por volta das 13h15A falha elétrica foi identificada por volta das 13h15 - Foto: Miva Filho/Secom

O ramal Jaboatão da Linha Centro do Metrô do Recife teve suas funções retomadas na noite desta quinta-feira (27). Fora de operação desde o início da tarde, o veículo sofreu uma falha elétrica em uma das suas composições.

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Cerca de 18 mil passageiros utilizam diariamente o ramal Jaboatão, que é composto pelas estações Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão.

A falha elétrica foi identificada por volta das 13h15, entre as estações Engenho Velho e Jaboatão, e a suspensão do serviço se deu a partir das 16 horas. 

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou o reestabelecimento da via por volta das 20h. 

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