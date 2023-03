Ranking da felicidade: Finlândia lidera lista pelo sexto ano consecutivo; veja ocupação do Brasil

A- A+

O Dia Internacional da Felicidade, comemorado nesta segunda-feira, dia 20 de março, traz mais um "ranking da felicidade". Pelo sexto ano consecutivo, a Finlândia é classificada como o país mais feliz do mundo no World Happiness Report, um feito sem precedentes em um ranking de felicidade que já é publicado há mais de uma década.



O Brasil ocupa o 49º lugar.



O documento da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, mostrou que a Finlândia está “significativamente à frente de todos os outros países” no ranking, seguida pela Dinamarca em segundo lugar e Islândia em terceiro.

“Renda, saúde, ter alguém com quem contar, sensação de liberdade para tomar decisões importantes na vida, generosidade e ausência de corrupção desempenham um papel importante no apoio às avaliações de vida”, disse o relatório.

Países nórdicos dominam o topo do ranking

Israel subiu cinco degraus em relação ao ano passado para ficar com o quarto lugar, seguido pela Holanda. Os EUA ficaram em 15º lugar no ranking, que mostrava uma grande lacuna entre os países do topo e os últimos. Líbano e Afeganistão ficaram em último lugar, enquanto a Lituânia estava entre os maiores ganhadores, subindo mais de 30 lugares desde 2017 para o 20º lugar agora.

Em geral, as avaliações de vida continuaram a ser “notavelmente resilientes”, com médias globais durante os anos de pandemia de Covid-19 de 2020 a 2022 tão altas quanto as dos três anos anteriores, disse o relatório.

