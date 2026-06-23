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saúde Raoni faz transição para dieta oral e tem evolução no quadro de saúde Líder indígena respira sem a ajuda de aparelhos

Boletim médico divulgado nesta terça-feira (23) informa que o Cacique Raoni iniciou transição para dieta oral. O quadro geral de saúde do líder indígena também apresenta evolução.

Raoni, de 94 anos, foi hospitalizado no dia 14 deste mês em Mato Grosso. O estado dele era considerado grave, apresentando desidratação, sonolência acentuada, abdome distendido e ausência de diurese, que ocorre quando os rins não estão filtrando o sangue.

Alguns dias após a internação, depois de ligeira melhora, o líder indígena foi transferido para o Hospital São Paulo, onde permanece internado na na unidade de terapia intensiva (UTI). Na capital paulista, ele passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal, que foi bem-sucedida.

A saúde de Raoni vem evoluindo dia a dia. O boletim divulgado na segunda-feira (22) informou que ele tinha um quadro estável, sem febre e que respirava sem a ajuda de ventilação mecânica. Sua função renal também estava normalizada.

Um novo informe sobre a condição do cacique será divulgado nesta quarta-feira (24).

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