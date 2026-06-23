Ter, 23 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
saúde

Raoni faz transição para dieta oral e tem evolução no quadro de saúde

Líder indígena respira sem a ajuda de aparelhos

Reportar Erro
Raoni, de 94 anos, foi hospitalizado no dia 14 deste mês em Mato GrossoRaoni, de 94 anos, foi hospitalizado no dia 14 deste mês em Mato Grosso - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Boletim médico divulgado nesta terça-feira (23) informa que o Cacique Raoni iniciou transição para dieta oral. O quadro geral de saúde do líder indígena também apresenta evolução.

Raoni, de 94 anos, foi hospitalizado no dia 14 deste mês em Mato Grosso. O estado dele era considerado grave, apresentando desidratação, sonolência acentuada, abdome distendido e ausência de diurese, que ocorre quando os rins não estão filtrando o sangue.

Alguns dias após a internação, depois de ligeira melhora, o líder indígena foi transferido para o Hospital São Paulo, onde permanece internado na na unidade de terapia intensiva (UTI). Na capital paulista, ele passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal, que foi bem-sucedida.

Leia também

• Raoni tem quadro de saúde estável, sem febre e com rins funcionando

• Após cirurgia, cacique Raoni segue com boa evolução clínica em UTI

• Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado

A saúde de Raoni vem evoluindo dia a dia. O boletim divulgado na segunda-feira (22) informou que ele tinha um quadro estável, sem febre e que respirava sem a ajuda de ventilação mecânica. Sua função renal também estava normalizada.

Um novo informe sobre a condição do cacique será divulgado nesta quarta-feira (24).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter