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RECIFE

Raphaela Santos apresenta projeto infantil em instituição da LBV nesta sexta-feira (16)

Cantora visita unidade no bairro dos Coelhos, no Recife, com atividade voltada a 150 crianças e adolescentes atendidos pela instituição

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A visita da cantora Raphaela Santos faz parte da Semana da Criança da LBVA visita da cantora Raphaela Santos faz parte da Semana da Criança da LBV - Foto: Léo Melo/Divulgação

A cantora Raphaela Santos visita, nesta sexta-feira (16), às 14h, o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV), no bairro dos Coelhos, área central do Recife.

A artista vai apresentar o projeto infantil “Turma da Favoritinha” para 150 crianças e adolescentes atendidos pela instituição.

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A atração reúne músicas e episódios com histórias ambientadas no universo infantil, além de mensagens educativas.

Na produção, Raphaela é acompanhada por personagens que formam uma banda de animais: Vivi, uma capivara; Tutu, um tubarão; Auau, um cachorro; Lelê, uma coelha; e Jajá, um jacaré.

A visita faz parte da programação da Semana da Criança da LBV e inclui atividades de interação com o público infantojuvenil.

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV fica na Rua dos Coelhos, nº 219, no bairro dos Coelhos, no Recife. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3413-8617 e (81) 99789-1269.

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