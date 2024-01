A- A+

PROGRAMAÇÃO COMPLETA Raphaela Santos e Priscila Senna serão atrações do polo Marco Zero; confira programação completa Prefeitura divulgou a grade nesta quarta-feira

As cantoras Raphaela Santos e Priscila Senna irão se apresentar no polo principal do Carnaval do Recife, o Marco Zero. O anúncio foi feito pela Prefeitura do Recife, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (17).

Raphaela Santos irá se apresentar na abertura do Carnaval, em 8 de fevereiro, logo após o show de Gilberto Gil. A apresentação de Priscila Senna será o encerramento do dia 9.

Este ano, a Folia de Momo — que terá como tema "O maior em linta reta" e homenageia Chico Science e Lia de Itamaracá — começa oficialmente um dia antes do tradicional: na quinta-feira, 8 de fevereiro.

Priscila Senna fez história em 2020 ao ser a primeira representante do brega pernambucano fazendo um show inteiro na noite de abertura do Carnaval recifense.

Os seis dias de Carnaval na capital pernambucanas terão 49 polos de folia e mais de 3 mil apresentações, o que ratifica a maior folia da história da cidade.

Confira a programação completa

8 de fevereiro (quinta-feira)

- Ubuntu: encontro de 29 afoxés com participação de Mariene de Castro

- Orquestra Popular do Recife, com Maestro Ademir Araújo e participação Marron Brasileiro e André Rio

- Tumaraca - 80 anos de Naná Vasconcelos

Encontro de 13 nações de Maracatu de Baque Virado e participação de Voz Nagô, Bacnaré, Amaro Freitas, Lucas dos Prazeres, Luna Vitrolina e Kléber Valentim

- Tambores pela Paz: Tumaraca e Olodum

- Olodum

- Recife Cidade do Mangue, com Louise e participação de Céu, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Jorge du Peixe, Maciel Salu, Toca Otgan e Nailson Vieira

- Gilberto Gil

- Raphaela Santos

9 de fevereiro (sexta-feira)

- Recife Matriz da Cultura Popular (celebração do Dia do Frevo)

- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério com participação de Toni Garrido, Chico César, Almério e Romero Ferro

- Orquestra Frevo do Mundo com participação de Céu, Uana, Otto, Arnaldo Antunes, Martins e Lenine

- Ludmilla

- Priscila Senna

10 de fevereiro (sábado)

- Recife Matriz da Cultura Popular (desfile das agremiações campeãs do Grupo Especial 2023)

- Nena Queiroga

- Vanessa da Mata

- Marcelo Falcão

- Luísa Sonza

- Recife Capital do Brega

11 de fevereiro (domingo)

- Recife Matriz da Cultura Popular (clubes e escolas de samba)

- Karynna Spinelli

- Mart'nália

- Mumuzinho

- Dilsinho

- Thiaguinho

12 de fevereiro (segunda-feira)

- Recife Matriz da Cultura Popular (encontro de blocos líricos)

- Matuê

- Paralamas do Sucesso

- Nação Zumbi

- Pitty

13 de fevereiro (terça-feira)

- Recife Matriz da Cultura Popular (encontro de maracatus de baque solto)

- Lenine e Spok

- Lia de Itamaracá & participações especiais

- Samuel Rosa

- Alceu Valença

- Elba Ramalho

- Orquestrão

