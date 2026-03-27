A- A+

Eleições Rapper Balendra Shah toma posse como primeiro-ministro do Nepal "Nepaleses unidos, a história está em marcha"

O rapper Balendra Shah, que foi prefeito de Katmandu e cujo partido venceu as eleições legislativas de 5 de março no Nepal, tomou posse nesta sexta-feira (27) como primeiro-ministro, seis meses após uma revolta liderada pelos jovens da Geração Z.

"Eu, Balendra Shah, em nome do povo e do país, prometo respeitar a Constituição (...) e cumprir fielmente meu dever como primeiro-ministro", declarou o dirigente, vestido de preto e com óculos escuros, ao prestar juramento diante do presidente do país asiático, Ram Chandra Poudel.

Shah, de 35 anos, foi eleito na Câmara dos Representantes após derrotar o ex-primeiro-ministro KP Sharma Oli, de 74 anos, que foi derrubado do poder em setembro do ano passado pelos manifestantes.

O Partido Nacional Independente (RSP, centro), do agora novo líder do país, conquistou a maioria absoluta de 182 das 275 cadeiras da Câmara.

A chegada ao poder de "Balen", como é chamado pelos simpatizantes, marca o início de uma nova geração de dirigentes no Nepal, onde a maioria dos políticos tem idade avançada.

Formado em Engenharia Civil, ele se tornou conhecido na cena hip-hop underground nepalesa ao denunciar a corrupção das elites e as desigualdades.

A popularidade de Shah avançou por todo o país em 2022, quando, para surpresa geral, ele foi eleito prefeito da capital.

Durante a campanha, o rapper se apresentou como porta-voz das reivindicações da Geração Z e prometeu o fim da corrupção e do desemprego.

Após permanecer em silêncio desde as eleições, Shah reapareceu na noite de quinta-feira nas redes sociais com um vídeo no qual, por meio de uma música, fez um apelo à unidade do país.

"Nepaleses unidos, a história está em marcha", canta em um rap, acompanhado de imagens de sua campanha eleitoral.

Veja também