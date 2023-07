Rapper brasileiro é repreendido por passageira em metrô de Portugal durante apresentação

A- A+

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que um rapper brasileiro é repreendido por uma passageira no momento em que ele apresentava um número musical em um vagão de metrô em Portugal.

Nas imagens, que circulam no TikTok e contam com mais de 4,4 milhões de visualizações, o rapper Kauã Zurc, de 20 anos, se apresenta no transporte e a mulher o persegue, tentando impedir o jovem.

O músico continua a rima, improvisa a letra com críticas à passageira e recebe apoio de outras pessoas que estão no vagão.

"Rimar no metrô dá menos BO do que agressão. É bem melhor eu estar aqui no vagão do que você fazendo cena, querendo me botar a mão. Não vou desligar, eu vou trabalhar", rimou Kauã Zurc no momento do ocorrido.

@johnmcrap Desnecessário, deselegante, uma pessoa sem brilho nenhum, sempre vai ter uns loucos assim pra atrapalhar seu trabalho, pra opinar na sua vida, pra te julgar, pra te apontar o dedo, muito difícil alguém estender a mão ou te dar uma palavra de conforto, Vamos aprender a AMAR MAS, RESPEITAR MAS, OLHAR O PRÓXIMO COM AMOR, O mundo já é uma loucura, pessoas maldosas o tempo todo tentando te derrubar, te deixar mal, mas não vão conseguir, porque o meu Deus é maior e sempre vai estar comigo, por isso eu falo pra VOCÊ QUE TEM UM SONHO, NÃO DESISTA NUNCA, MESMO QUE O MUNDO VIRE AS COSTAS PARA VOCÊ, SIGA EM FRENTE E LUTE PELO QUE VOCÊ ACREDITA. QUE DEUS ABENÇOE A VIDA DE TODOS som original - John Carlos

Nas imagens, é possível verificar a mulher apontando para o som que o rapper carrega. O músico pergunta aos demais passageiros se a apresentação estava incomodando e muitos respondem que não.

A gravação foi feita por outro rapper, John Carlos, amigo de Zurc, que também trabalha no metrô de Portugal. Nesse domingo (23), os dois comentaram a repercussão do caso em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Quando ela viu que eu ia fazer rima, ela falou "estou ouvindo minha música e isso me incomoda". Eu peguei minha caixa de som e fui para o outro lado do vagão. Ela, de má coração, de má índole, veio atrás de mim e continuou me importunando", disse Zurc.

O músico também contou que, antes de começar seus shows nos vagões, sempre questiona aos passageiros se está incomodando para evitar situações como a que ocorreu.

"Em qualquer lugar do mundo, as leis foram feitas de padrões para a sociedade seguir ao pé da letra. Porém, o rapper, a arte, o hip hop e a música, desde anos, é uma manifestação de liberdade de expressão, é um talento. Qualquer forma de trabalho honesto é válido", afirmou o jovem.

