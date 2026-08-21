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Justiça Rapper britânico será submetido a novo julgamento na Austrália por três acusações de estupro Primeiro júri não chegou a um veredito sobre as acusações, mas absolveu o rapper de outras três acusações de estupro, uma de agressão e outra de estrangulamento

O rapper britânico Yung Filly, nome artístico de Andres Felipe Valencia Barrientos, será submetido a um novo julgamento na Austrália por três acusações de estupro. O primeiro júri não conseguiu chegar a uma decisão sobre essas acusações, enquanto absolveu o artista de outras três acusações de estupro, uma acusação de agressão e outra de estrangulamento.

Barrientos foi considerado culpado por duas acusações de agressão. A sentença referente a essas condenações só será definida depois do novo julgamento. A nova data ainda não foi marcada, e o rapper deverá voltar ao tribunal em 27 de agosto para uma audiência sobre as condições de sua fiança.

As acusações estão relacionadas a um episódio ocorrido em 2024, quando Barrientos estava em turnê na Austrália. Ele foi acusado de estuprar repetidamente e agredir uma fã de 20 anos após uma apresentação em uma boate de Hillarys, subúrbio costeiro de Perth.

O que aconteceu no primeiro julgamento

O tribunal da Austrália Ocidental ouviu que Barrientos e a mulher haviam mantido relações sexuais consensuais inicialmente no quarto de hotel do rapper. Depois, segundo o relato apresentado no processo, a mulher afirmou que ele se tornou violento e ignorou seus pedidos para que parasse.

Barrientos negou todas as dez acusações.

O júri o absolveu de três acusações de estupro, uma acusação de agressão e uma de estrangulamento. Em relação a outras três acusações de estupro, porém, não conseguiu chegar a um veredito. É justamente por causa dessas acusações que haverá um novo julgamento.

A promotoria informou que a denunciante está disposta a prestar depoimento novamente. As duas condenações por agressão também não serão sentenciadas antes da conclusão do novo processo.

O relato de Yung Filly

Durante o primeiro julgamento, Barrientos apresentou sua versão sobre o encontro com a mulher. Ele afirmou que havia "ficado interessado" nela quando os dois se conheceram no local onde ele havia se apresentado.

Segundo seu relato, ele estava na área VIP, enquanto a mulher estava na área geral, inclinada sobre a barreira. Barrientos afirmou também que, quando os dois chegaram ao hotel, o "clima era bom".

Nos argumentos finais, a promotora Danielle Clarke descreveu Barrientos como um homem "com senso de direito" e afirmou que ele tinha um "grau moderado de fama".

Segundo a promotoria, o rapper teria violado a fã "da maneira mais invasiva possível".

A defesa contestou o relato da mulher e afirmou que seu depoimento continha "inconsistências, exageros e mentiras descaradas".

Quem é Yung Filly?

Andres Felipe Valencia Barrientos nasceu na Colômbia e cresceu no Reino Unido.

Ele ficou conhecido por seu trabalho com o coletivo de YouTube Beta Squad e também participou da versão com celebridades do programa "Bake Off", do Channel 4. Além disso, apresentou programas da BBC Three.

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