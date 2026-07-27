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Estados Unidos Rapper D4vd será julgado matar e esquartejar adolescente com quem se relacionava sexualmente A adolescente ameaçou "acabar" com a carreira do cantor cerca de 24 horas antes de morrer

O rapper americano D4vd, acusado de matar e esquartejar uma adolescente de 14 anos, irá a julgamento, determinou uma juíza de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27), após uma audiência de cinco dias.

Charlaine Olmedo apontou que há provas suficientes para justificar o julgamento do artista, 21, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke. Ele é suspeito de matar a facadas a americana Celeste Rivas Hernández, com quem supostamente se relacionava sexualmente desde que ela tinha 13 anos, e ele, 18.

A adolescente ameaçou "acabar" com a carreira do cantor cerca de 24 horas antes de morrer e três dias antes de D4vd lançar seu primeiro álbum, segundo mensagens apresentadas hoje pela promotoria. "Vou te estrangular. Vou acabar com sua carreira e sua vida, vou arruinar tudo", escreveu Celeste.

Segundo o promotor, no dia seguinte, no fim de abril de 2025, D4vd pagou uma corrida de carro para que a jovem fosse até a sua casa e "se desfazer" dela. Depois, teria tentado ocultar as provas.

O rapper teria comprado motosserras pela internet e uma piscina inflável para esquartejar a adolescente, além de um incinerador de jardim, aparentemente muito pequeno para o corpo.

Os restos em decomposição de Celeste foram encontrados em setembro de 2025, no porta-malas de um carro que estava no nome do cantor. Ele negou uma acusação de homicídio, uma de abuso sexual contínuo de menor de 14 anos e uma de mutilação ilegal de cadáver, e pode ser condenado à prisão perpétua ou pena de morte.

A audiência mostrou que a família da adolescente tinha conhecimento da relação. Seus pais assinaram um documento em que autorizavam que ela viajasse com o rapper para Londres em setembro de 2024.

Segundo mensagens de texto apresentadas na audiência, Celeste chegou a fazer um aborto. Ela manteve contato com D4vd meses após a sua separação, em novembro de 2024.

Um dos advogados do rapper, Blair Berk, ressaltou que "não há provas de uma intenção deliberada de matar". Já a promotora Beth Silverman respondeu que "não há nada neste caso que sugira um acidente", e acusou a defesa de querer difamar a vítima.

A próxima audiência, para discutir a data do julgamento, vai acontecer em 31 de agosto.

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