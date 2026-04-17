Rapper é preso nos EUA em conexão com assassinato de uma adolescente
Polícia de Los Angeles detalhou que deteve o músico, cujo nome verdadeiro é David Burke, "pelo assassinato de Celeste Rivas"
O astro emergente do rap D4vd foi preso em conexão com o assassinato de uma adolescente cujo corpo foi encontrado esquartejado no porta-malas de um carro registrado no nome do artista, informou a polícia nesta quinta-feira (16).
A polícia de Los Angeles detalhou que deteve o músico, cujo nome verdadeiro é David Burke, "pelo assassinato de Celeste Rivas".
O rapper de 21 anos e radicado em Los Angeles permanecerá "detido sem direito à fiança".
O corpo de Celeste Rivas foi encontrado desmembrado e em estado de decomposição no porta-malas de um Tesla registrado no nome de D4vd em 8 de setembro do ano passado, um dia antes de ela completar 15 anos.
A polícia realizou uma diligência em um depósito de carros em Hollywood após queixas de vizinhos que apontavam um forte odor pútrido no local.
Nesse momento, o departamento forense detalhou que o corpo poderia ter permanecido bastante tempo dentro do carro. A causa da morte está sob investigação.
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Em comunicado, a promotoria de Los Angeles disse à AFP que estava a par da prisão.
"Espera-se que o caso seja apresentado à Divisão de Crimes Graves, momento em que os promotores analisarão os fatos e as provas para determinar se há evidências suficientes para apresentar acusações."
A promotoria acrescentou que espera ter uma atualização do caso na segunda-feira, "uma vez que se tenha tomado uma decisão sobre a apresentação de acusações".
Celeste Rivas Hernández foi reportada como desaparecida quando tinha 13 anos no condado de Riverside, no sudeste de Los Angeles.
Na época em que o corpo foi encontrado, o artista estava na reta final de uma turnê mundial que foi interrompida abruptamente pela comoção em torno do caso.
O rapper saltou para a fama em 2022, depois que sua canção "Romantic Homicide" se tornou um sucesso no TikTok.