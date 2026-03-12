A- A+

política Rapper que se tornou político vence as eleições no Nepal A eleição foi a primeira desde os mortais protestos juvenis contra a corrupção de setembro de 2025, que derrubaram o governo

O partido de centro RSP de Balendra Shah, um rapper que se tornou político, conquistou a maioria no Parlamento do Nepal com 182 assentos, segundo resultados da comissão eleitoral, anunciados nesta quinta-feira (12).

A votação em 5 de março elegeu uma nova Câmara de Representantes de 275 membros, a Câmara baixa do Parlamento, com 165 assentos eleitos diretamente e 110 mediante um sistema de representação proporcional.

"A contagem de votos para a eleição dos membros da Câmara de Representantes foi concluída", informou, em um comunicado, Narayan Prasad Bhattarai, porta-voz da comissão eleitoral.

Nas eleições diretas, o RSP obteve 125 dos 165 assentos e outros 57 mediante a representação proporcional, ficando a apenas duas cadeiras da maioria de dois terços.

O Congresso Nepalês, que foi o maior partido no Parlamento anterior, obteve 38 assentos, enquanto os marxistas do agora derrotado KP Sharma Oli ficaram atrás, com 25. Os maoistas ficaram com sete cadeiras.

"Hoje foi enviada uma carta aos partidos políticos correspondentes para que escolham os nomes dos candidatos e os apresentem perante a comissão no prazo de três dias", detalhou Bhattarai.

A eleição foi a primeira desde os mortais protestos juvenis contra a corrupção de setembro de 2025, que derrubaram o governo.

As manifestações, sob a bandeira informal da Geração Z, começaram após uma breve proibição das redes sociais, mas rapidamente canalizaram um descontentamento mais amplo com a corrupção e uma economia em dificuldades.

O próprio Shah derrotou em seu próprio distrito eleitoral o veterano KP Sharma Oli, quatro vezes primeiro-ministro, cujo governo liderado por marxistas foi deposto durante os atos de violência do ano passado.

Sua vitória sobre Oli, de 74 anos, e sua ascensão de prefeito da capital a provável primeiro-ministro, culminam uma aposta audaciosa e marcam um dos resultados mais dramáticos da política nepalesa recente.

Veja também